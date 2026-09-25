Фьюри и Джошуа разделят около 200 миллионов долларов за бой в декабре

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа разделят гонорар в размере около 200 миллионов долларов за поединок, сообщает The Athletic.

Бой пройдет 11 декабря в Кардиффе (Уэльс).

По информации источника, переговоры несколько раз оказывались на грани срыва из-за разногласий по месту проведения. Организаторы настаивали на Нью-Йорке, однако Джошуа и его промоутер добивались проведения поединка в Великобритании.

38-летний Фьюри одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью. В июле британец заявил, что завершит карьеру в конце 2026 года.

На счету 36-летнего Джошуа 30 побед и четыре поражения в профессиональном боксе. В январе боксер вернулся к тренировкам после ДТП в Нигерии, произошедшего 29 декабря 2025 года, в результате которого погибли два человека.

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