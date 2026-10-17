Умар Кремлев подарит автомобиль за лучший нокаут на IBA NOMAD 16 и три автомобиля лучшим болельщикам

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о специальных призах для участников и зрителей турнира IBA NOMAD 16, который проходит в Ташкенте. За лучший нокаут от компании «Рольф» вручат автомобиль, а три лучших болельщика получат по одному автомобилю.

Об этом Умар Кремлев заявил на пресс-конференции перед турниром, подчеркнув особую роль бокса в спортивной культуре Узбекистана.

«Узбекистан — это боксерская страна. Здесь любят бокс, здесь ценят традиции. Кулачные бои — это история бокса. Именно поэтому мы проводим их здесь в Узбекистане. Я хочу пожелать всем болельщикам, чтобы завтра вы увидели яркое зрелище. Все бои конкурентные. Наша задача — чтобы на турнирах была самая высокая конкуренция.

Также мы подготовили сюрприз: за самый лучший нокаут мы от компании «Рольф» вручим автомобиль, а также три лучших болельщика получат три автомобиля от «Рольф», — заявил президент IBA.

Кроме того, Умар Кремлев сообщил о намерении организовать в Ташкенте бой с участием Хасанбоя за защиту титула. За нокаут Умар Кремлев пообещал подарить Гелентваген.