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Тони Фергюсон защитил титул Misfits в боксерском поединке с Себи

Тони Фергюсон защитил титул Misfits в боксерском поединке с Себи

Павел Лопатко

На турнире Misfits в Майами (США) состоялся боксерский поединок между 42-летним Тони Фергюсоном — чемпионом Misfits Boxing в среднем весе — и американцем египетского происхождения Махмудом Себи.

Фергюсон успешно защитил свой титул: он одолел соперника техническим нокаутом во втором раунде.

Этот бой стал для американца третьим в боксерской карьере. Дебют состоялся 30 августа 2025 года в Манчестере — тогда Фергюсон взял верх над пуэрториканцем Натаниэлем Бустаманте. Следующим стал титульный поединок против Уоррена Спенсера, в котором ветеран уверенно победил по единогласному решению судей.

В профессиональных ММА у Фергюсона 25 побед и 11 поражений.

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Тони Фергюсон
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