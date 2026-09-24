Бой Саламова и Ннамди за пояс IBF European вошел в программу вечера бокса в Грозном 16 октября

16 октября в Грозном состоится вечер профессионального бокса «Ахмат-Ozon». Главным боем станет поединок Умара Саламова (33 победы, 2 поражения, 24 нокаута) из топ-5 мирового рейтинга BoxRec в первом тяжелом весе, обладателя пояса IBF European, и британца нигерийского происхождения Остина Ннамди (14 побед, 7 поражений, 11 нокаутов).

Саламов проведет первую защиту титула IBF European.

Также на ринг выйдут россияне Артем Сусленков и Сергей Кузьмин. Сусленков, занимающий 9-ю строчку рейтинга WBA и входящий в топ-15 тяжеловесов по версии BoxRec, подходит к бою с рекордом 15 побед (10 из них — нокаутом) без поражений. В июле 2026 года на турнире IBA.PRO 19 в Москве он победил британца Джо Джойса единогласным решением судей.

Соперником Сусленкова станет Сергей Кузьмин — чемпион Европы 2010 года с рекордом 19 побед и 3 поражения (14 нокаутов). В своем последнем поединке в октябре 2025 года в Санкт-Петербурге на турнире IBA.PRO 10 Кузьмин досрочно проиграл Мураду Халидову.

За пояс IBF Asia в полутяжелом весе поборются Бешто Шавлаев и Михаил Долголевец. Шавлаев — чемпион России-2026, победитель Кубка России и Игр БРИКС 2024 года; для него этот бой станет 6-м на профессиональном ринге (рекорд — 5-0, 2 нокаута). Его оппонент — участник Олимпийских игр-2016 белорус Михаил Долголевец, в активе которого 8 побед и 1 поражение (7 нокаутов).