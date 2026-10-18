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Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли, 17 октября 2026: смотреть прямую трансляцию боя — видео онлайн

Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли: смотреть прямую трансляцию боя

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниэль Дюбуа.
Фото Getty Images

Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли встретятся в титульном реванше в тяжелом весе в субботу, 17 октября. Бой пройдет на арене O2 в Лондоне. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBO, принадлежащий Дюбуа.

Вечер профессионального бокса начнется в 19.00 по московскому времени. Главный поединок ожидается около 00.30 мск 18 октября.

Прямая международная трансляция будет доступна через платный сервис DAZN PPV. В России показ реванша анонсирован на платформе «Амедиатека».

Дюбуа выходит на реванш в статусе чемпиона WBO. Его профессиональный рекорд составляет 23 победы при 3 поражениях, 22 победы нокаутом. Уордли имеет рекорд 20-1-1, включая 19 нокаутов.

В мае 2026 года Дюбуа победил Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде. Для Фабио это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Дюбуа — Уордли можно в матч-центре на нашем сайте.

Помимо главного события, в программе вечера предусмотрен бой двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова с британцем Соломоном Дакресом.

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Даниель Дюбуа
Фабио Уордли
Бокс
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