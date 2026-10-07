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Британец Каллум Смит подписал контракт на бой с россиянином Дмитрием Биволом в Екатеринбурге

Смит подписал контракт на бой с Биволом в Екатеринбурге

Руслан Минаев

Британский боксер Каллум Смит подписал контракт на поединок с россиянином Дмитрием Биволом, сообщает Федерация бокса России.

Бой планируется провести 12 декабря в Екатеринбурге. Официально поединок будет анонсирован после получения необходимых согласований от WBO, WBA, IBF и журнала The Ring.

«Сегодня мы закончили долгие переговоры с командой Каллума Смита, все необходимые документы для организации поединка против Дмитрия Бивола подписаны. Организатором титульного поединка выступает компания RCC Boxing Promotions, и в декабре мы сделаем этот бой в Екатеринбурге», — заявил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед при одном поражении. У 36-летнего Смита 31 победа и два поражения.

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Дмитрий Бивол
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