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Дмитрий Бивол проведет бой с Каллумом Смитом 12 декабря в Екатеринбурге

Бивол проведет бой со Смитом 12 декабря в Екатеринбурге

Руслан Минаев
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет титульный бой против британца Каллума Смита 12 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба промоушена.

Поединок станет главным событием турнира. На кону будет стоять чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, принадлежащий Биволу.

35-летний россиянин одержал 25 побед при одном поражении. Он также владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету 36-летнего Смита 31 победа и 2 поражения. Британец является временным чемпионом мира по версии WBO.

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Дмитрий Бивол
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