Чисора — о возможном бое с Гассиевым в декабре: «Работаем над организацией. Я его прикончу»

Британский боксер Дерек Чисора заявил, что может провести поединок с россиянином Муратом Гассиевым в декабре в Лондоне.

«Мой бой с Гассиевым? Декабрь. Лондон. Мы работаем над организацией этого поединка прямо сейчас. Мои шансы против Гассиева? Я его прикончу», — сказал Чисора.

В июле Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом и защитил титул в супертяжелом весе по версии WBA. На счету 32-летнего россиянина 33 победы при 2 поражениях в профессиональном боксе. У 42-летнего Чисоры 36 побед при 14 поражениях.

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