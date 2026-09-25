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Команда Гассиева потребовала от WBA разъяснений из-за сообщений о бое Фьюри — Джошуа за титул суперчемпиона

Команда Гассиева потребовала от WBA разъяснений из-за сообщений о бое Фьюри — Джошуа за титул суперчемпиона

Алина Савинова

Чемпион WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев отреагировал на сообщения о том, что бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа 11 декабря может быть проведен за титул суперчемпиона WBA.

«Никто не спросил ни меня, ни мою команду ничего перед этим решением. Я защищал этот титул в ринге, а не в пресс-релизе. Я готов драться с кем угодно — с Фьюри, Джошуа, любым — завтра, в следующем месяце, когда угодно. Для меня это никогда не было вопросом. Я не приму ситуацию, когда будущее чемпиона решается на бумаге, а не в ринге», — сказал Гассиев.

Промоутеры россиянина считают недопустимым, что сообщения такого масштаба могли распространяться без консультаций с боксером и его командой, и требуют от WBA немедленных разъяснений.

«Если кто и должен драться за титул суперчемпиона WBA, так это Мурат Гассиев — действующий чемпион, а не два боксера, у которых сейчас нет ни одного мирового пояса. Мы официально запросили у WBA подтвердить или опровергнуть эти сообщения и предоставить основания для любого подобного решения. Как минимум Мурату должна быть дана возможность быть услышанным и драться за статус суперчемпиона, прежде чем этот статус будет отдан кому-либо еще», — заявил со-промоутер и юрисконсульт Гассиева Джон Уирт.

Команда Гассиева подала официальную жалобу в WBA с требованием публично опровергнуть сообщения и не предпринимать действий, которые лишат россиянина его законного статуса.

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Мурат Гассиев
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