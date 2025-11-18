Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:20

Александр Усик больше не абсолютный чемпион мира — украинец отказался от титула WBO

Усик отказался от титула WBO
Максим Слекишин
корреспондент
Александр Усик.
Фото Getty Images
Новым обладателем пояса стал Фабио Уордли.

Украинский боксер Александр Усик добровольно отказался от чемпионского титула в супертяжелом весе. Пояс перешел британскому претенденту Фабио Уордли.

Что известно

Усик освободил титул WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом стало известно из пресс-релиза организации 17 ноября.

«WBO объявляет, что сегодня получила официальное сообщение от команды Александра Усика относительно будущего чемпионства по версии WBO в супертяжелом весе. После тщательного обдумывания Усик решил отказаться от титула».

Президент WBO Густаво Оливьери выразил благодарность непобежденному чемпиону мира, назвав карьеру украинца выдающейся и значимой.

«Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика», — сказал Оливьери.

Даниэль Дюбуа и&nbsp;Александр Усик.Усик остается непобежденным. Второй раз остановлен Дюбуа

Усик должен был защитить пояс с Паркером

В августе 38-летний боксер просил отложить бой против претендента, новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на проблемы со спиной. Однако вскоре в Сети появилось видео, на котором спортсмен танцует и играет в футбол.

В WBO потребовали объяснений, и украинец, как сообщается, предоставил необходимые документы. Организация дала ему 90-дневную отсрочку — счет велся с даты подачи заявления, 9 августа 2025 года.

В сентябре WBO уведомила Усика, что для защиты титула ему предстоит встретиться с победителем боя Паркер — Уордли. Новозеландец не смог сохранить временный пояс, уступив Фабио в 11-м раунде.

Фабио Уордли.
Фото Getty Images

Фабио Уордли — новый чемпион

На профессиональном ринге 30-летний Уордли идет без поражений: одержал 20 побед, 19 из них — нокаутами, также на его счету одна ничья. Поединок с Усиком должен был стать логичным продолжением его карьеры.

Как пишет Sky Sports, Уордли давно хотел сразиться с украинцем. «Это было целью уже несколько лет. Это все, чего я хотел», — говорил Фабио.

«Похоже, что Усик не избегает вызовов. У него нет причины не встречаться с Фабио, — говорил менеджер Уордли Диллиан Уайт. — Да, у него может появиться более выгодный бой, но, как его фанат, я не думаю, что он откажется от титула».

Александр Усик.WBO закрыла дело Усика. Видео с танцами не помешало сохранить отсрочку по защите титула

Однако, судя по всему, у Александра были другие планы, и он добровольно отказался от титула WBO. Завершать карьеру украинец не планирует — в недавнем видео он упоминал возможность проведения еще нескольких боев.

Александр Усик — олимпийский чемпион 2012 года, бывший абсолютный чемпион в крузервейте, а затем покоритель супертяжелого веса. Он одержал 24 победы (15 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

В 2021 году Александр победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира, а в июле 2025-го сохранил все пояса в поединке с Даниэлем Дюбуа.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Усик
Фабио Уордли
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шугар Рэй. Бил Ламотту, пил кровь, дружил с Майлзом Дэвисом и Синатрой — и остается лучшим боксером в истории

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости