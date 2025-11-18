Новым обладателем пояса стал Фабио Уордли.

Украинский боксер Александр Усик добровольно отказался от чемпионского титула в супертяжелом весе. Пояс перешел британскому претенденту Фабио Уордли.

Что известно

Усик освободил титул WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом стало известно из пресс-релиза организации 17 ноября.

«WBO объявляет, что сегодня получила официальное сообщение от команды Александра Усика относительно будущего чемпионства по версии WBO в супертяжелом весе. После тщательного обдумывания Усик решил отказаться от титула».

Президент WBO Густаво Оливьери выразил благодарность непобежденному чемпиону мира, назвав карьеру украинца выдающейся и значимой.

«Это не прощание, а, как сообщила его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Усика», — сказал Оливьери.

Усик должен был защитить пояс с Паркером

В августе 38-летний боксер просил отложить бой против претендента, новозеландца Джозефа Паркера, сославшись на проблемы со спиной. Однако вскоре в Сети появилось видео, на котором спортсмен танцует и играет в футбол.

В WBO потребовали объяснений, и украинец, как сообщается, предоставил необходимые документы. Организация дала ему 90-дневную отсрочку — счет велся с даты подачи заявления, 9 августа 2025 года.

В сентябре WBO уведомила Усика, что для защиты титула ему предстоит встретиться с победителем боя Паркер — Уордли. Новозеландец не смог сохранить временный пояс, уступив Фабио в 11-м раунде.

Фабио Уордли. Фото Getty Images

Фабио Уордли — новый чемпион

На профессиональном ринге 30-летний Уордли идет без поражений: одержал 20 побед, 19 из них — нокаутами, также на его счету одна ничья. Поединок с Усиком должен был стать логичным продолжением его карьеры.

Как пишет Sky Sports, Уордли давно хотел сразиться с украинцем. «Это было целью уже несколько лет. Это все, чего я хотел», — говорил Фабио.

«Похоже, что Усик не избегает вызовов. У него нет причины не встречаться с Фабио, — говорил менеджер Уордли Диллиан Уайт. — Да, у него может появиться более выгодный бой, но, как его фанат, я не думаю, что он откажется от титула».

Однако, судя по всему, у Александра были другие планы, и он добровольно отказался от титула WBO. Завершать карьеру украинец не планирует — в недавнем видео он упоминал возможность проведения еще нескольких боев.

Александр Усик — олимпийский чемпион 2012 года, бывший абсолютный чемпион в крузервейте, а затем покоритель супертяжелого веса. Он одержал 24 победы (15 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

В 2021 году Александр победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

В мае 2024 года он победил Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира, а в июле 2025-го сохранил все пояса в поединке с Даниэлем Дюбуа.