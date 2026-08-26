Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Юновидов проведет реванш с Томпсоном за пояс IBA.PRO Intercontinental

Сергей Ярошенко

Российский боксер Георгий Юновидов 11 сентября проведет реванш с представителем ЮАР Крисом Томпсоном.

Поединок состоится на турнире «Кубок губернатора Вологодской области» в Вологде. Бой в тяжелом весе будет рассчитан на восемь раундов. На кону будет пояс IBA.PRO Intercontinental.

Юновидов и Томпсон впервые встретились в октябре 2025 года на турнире IBA.PRO 11 в Маниле. Тогда представитель ЮАР победил единогласным решением судей и завоевал титул IBA.PRO Intercontinental.

После этого оба боксера провели по одному поединку. Юновидов в феврале досрочно проиграл Вартану Арутюняну и потерял временный пояс WBA в бриджервейте. Томпсон в апреле досрочно уступил Шону Потгитеру и лишился титула чемпиона ЮАР.

На счету Юновидова 11 побед, семь из которых нокаутом, и два поражения. Томпсон одержал 16 побед, девять нокаутом, потерпел семь поражений и один бой завершил вничью.

В соглавном событии турнира россиянин Георгий Челохсаев проведет реванш с представителем Уганды Фарахатом Манилолой. Их первый поединок прошел в марте во Владикавказе и завершился победой Манилолы единогласным решением судей.

Также в рамках турнира состоятся шесть выставочных поединков: Субхан Гурбанов встретится с Богданом Ильзитиновым, Михаил Чернышов — с Артемом Тычковым, Евгений Шмидт — с Муроджоном Абдувалиевым, Семен Багдасарян — с Иваном Крещеновичем, Константин Тамбов — с Николаем Гуровым, Бахтияр Багиров — с Владиславом Захаровым. Каждый бой будет рассчитан на четыре раунда.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Крис Томпсон
Бокс
Георгий Юновидов
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Кремле назвали цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
Захарова указала на деградацию Стубба после его слов в поддержку ударов ВСУ
Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Литвинов избежал «крестов», по контракту с Барко остались вопросы, а Карседо не хочет говорить о чемпионстве. Что происходит в «Спартаке» после победы над «Зенитом»
Филолог рассказал о возможном изменении русского языка к концу XXI века
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Популярное видео
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Александр Бурмистров снова едет в Америку
Александр Бурмистров снова едет в Америку
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Харитонов: «Усику повезло. Тайсон, Льюис и Форман не дали бы ему шанса»
Новости
RSS RSS
Все новости