Юновидов проведет реванш с Томпсоном за пояс IBA.PRO Intercontinental

Российский боксер Георгий Юновидов 11 сентября проведет реванш с представителем ЮАР Крисом Томпсоном.

Поединок состоится на турнире «Кубок губернатора Вологодской области» в Вологде. Бой в тяжелом весе будет рассчитан на восемь раундов. На кону будет пояс IBA.PRO Intercontinental.

Юновидов и Томпсон впервые встретились в октябре 2025 года на турнире IBA.PRO 11 в Маниле. Тогда представитель ЮАР победил единогласным решением судей и завоевал титул IBA.PRO Intercontinental.

После этого оба боксера провели по одному поединку. Юновидов в феврале досрочно проиграл Вартану Арутюняну и потерял временный пояс WBA в бриджервейте. Томпсон в апреле досрочно уступил Шону Потгитеру и лишился титула чемпиона ЮАР.

На счету Юновидова 11 побед, семь из которых нокаутом, и два поражения. Томпсон одержал 16 побед, девять нокаутом, потерпел семь поражений и один бой завершил вничью.

В соглавном событии турнира россиянин Георгий Челохсаев проведет реванш с представителем Уганды Фарахатом Манилолой. Их первый поединок прошел в марте во Владикавказе и завершился победой Манилолы единогласным решением судей.

Также в рамках турнира состоятся шесть выставочных поединков: Субхан Гурбанов встретится с Богданом Ильзитиновым, Михаил Чернышов — с Артемом Тычковым, Евгений Шмидт — с Муроджоном Абдувалиевым, Семен Багдасарян — с Иваном Крещеновичем, Константин Тамбов — с Николаем Гуровым, Бахтияр Багиров — с Владиславом Захаровым. Каждый бой будет рассчитан на четыре раунда.