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Дрозд — о трилогии Бивола против Бетербиева: «Третий поединок интересен для российского зрителя»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном проведении третьего поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Третий поединок интересен для российского зрителя. Мы разговаривали с Германом Владимировичем Титовым, и он сказал о возможности проведения этого поединка в мае следующего года в Екатеринбурге. Думаю, этот бой может состояться и соберет огромное количество поклонников бокса со всей страны. Но должна быть большая арена, которая вместит всех желающих», — сказал Дрозд «СЭ».

Два предыдущих поединка между боксерами состоялись в Саудовской Аравии в 2024 и 2025 годах. В первом бою победил Бетербиев, а во втором — Бивол.

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Григорий Дрозд
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