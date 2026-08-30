Третий поединок Бивол — Бетербиев может состояться в 2027 году в России

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в России в первой половине 2027 года.

В июле тренер Бивола Геннадий Машьянов рассказал, что боксер перенес операцию на локте.

«Третий бой может пройти в России в первой половине 2027 года», — сказал собеседник ТАСС.

Два предыдущих поединка между боксерами состоялись в Саудовской Аравии в 2024 и 2025 годах. В первом бою победил Бетербиев, а во втором — Бивол.

35-летний Бивол одержал в профессиональной карьере 25 побед (из них 13 нокаутом) при одном поражении. Рекорд 41-летнего Бетербиева — 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение.