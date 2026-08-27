Чемпион мира WBO Бивол проведет бой с британцем Смитом

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой с британцем Каллумом Смитом за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Промоутерские компании RCC и Matchroom достигли соглашения о проведении поединка, сообщил президент WBO Густаво Оливьери.

Комитет WBO получил письменное подтверждение от обеих промоутерских компаний. Стороны также согласовали дату и место проведения боя, которые будут объявлены позднее.

В июле WBO обязала Бивола провести защиту чемпионского титула против Смита. Боксеры уже встречались на любительском уровне в феврале 2012 года, тогда победил россиянин.

На профессиональном ринге 35-летний Бивол одержал 25 побед при одном поражении. В последнем бою 30 мая в Екатеринбурге он единогласным решением судей победил Михаэля Айферта. 23 июля россиянин перенес операцию на локте.

На счету 36-летнего Смита 31 победа и два поражения.