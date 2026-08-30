Итауму унесли на носилках после боя с Хрговичем

В поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе хорват Филип Хргович одержал победу над британцем Мозесом Итаумой. Бой прошёл в ночь с 29 на 30 августа на лондонском стадионе «О2 Арена».

Поединок был остановлен в 9-м раунде: угол британца выбросил полотенце, после чего рефери зафиксировал досрочную победу Хрговича. Из-за состояния здоровья Итаумы его пришлось вынести с ринга на носилках — он не появился на церемонии объявления результата.

21-летний Итаума потерпел 1-ое поражение в карьере. Также у него 16 побед. У 34-летнего Хрговича 21 победа и 1 поражение.