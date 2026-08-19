Харитонов: «Усику повезло. Тайсон, Льюис и Форман не дали бы ему шанса»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» оценил уровень Александра Усика и заявил, что украинскому боксеру повезло выступать в эпоху относительно невысокой конкуренции в супертяжелом весе.

«В супертяжелом весе с такой конкуренцией Александру Усику по-своему повезло, что он попал в это время, — сказал Харитонов «СЭ». — Конкуренция в супертяжелом весе по большому счету... Я скажу — меня опять будут критиковать. Джошуа, мое мнение, Олимпиаду вообще не выиграл. Посмотрите финал Олимпийских игр, когда он дрался с итальянцем Каммарелле. Просто вытянули его за уши и отдали олимпийское золото. Я считаю, что Каммарелле тогда у него выиграл.

Джошуа такой ломкий: пошло у него — может бой выиграть. Не пошло, чуть поддавили — может проиграть. Джошуа и Дюбуа примерно одного уровня. В лучшие времена это не конкуренты ни Тайсону, ни Холифилду, ни Льюису, ни Джорджу Форману. Раскатали бы их. Тяжелый вес сегодня в боксе желает быть лучше. Из-за этого Усик и правит сегодня. Не в обиду Усику, он чемпион, молодец, но ни Тайсон не дал бы ему шанса, ни Льюис, ни Холифилд. Хотя с Холифилдом мог бы состояться более конкурентный бой — он более игровой. Но ни Джордж Форман, ни Мухаммед Али не дали бы Усику шанса, при всем уважении к тому, что он сегодня чемпион. Это опять же мое мнение. Повезло — оказался в нужное время в нужном месте. Молодец, победил», — добавил Харитонов.

Усик является одним из ведущих боксеров современности и выступает в тяжелом весе после завоевания всех основных чемпионских титулов в первом тяжелом дивизионе. В супертяжелом весе украинец дважды побеждал Энтони Джошуа, а также выигрывал чемпионские бои у Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.