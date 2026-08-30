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Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли: реванш британских боксеров состоится 17 октября 2026 года

Дюбуа и Уордли проведут реванш 17 октября

Сергей Филин

Британские боксеры Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли проведут реванш 17 октября 2026 года. Поединок был анонсирован перед боем британца Мозеса Итаумы и хорвата Филиппа Хрговича за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF).

В ночь с 29 на 30 августа 34-летний Хргович победил 21-летнего Итауму техническим нокаутом.

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28-летний Дюбуа и 31-летний Уордли проведут титульный бой за пояс WBO в супертяжелом весе на арене «O2» в Лондоне (Великобритания).

Первый поединок Дюбуа и Уордли состоялся в мае. Тогда сильнее оказался Дюбуа. Он победил соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Рекорд Дюбуа составляет 23 победы (22 нокаутом) и 3 поражения. У Уордли за профессиональную карьеру 20 побед (19 ноукаутом), 1 поражение и 1 ничья.

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Даниель Дюбуа
Фабио Уордли
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