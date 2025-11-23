Бокс/ММА
Сегодня, 19:45

«Цель — сохранить олимпийский бокс». Головкин избран президентом World Boxing — конкурента пророссийской IBA

Головкин стал президентом World Boxing
Егор Сергеев
корреспондент
Геннедий Головкин.
Фото Global Look Press
Положение Умара Кремлева все тяжелее.

Геннадий Головкин избран новым президентом международной организации World Boxing. 43-летний казахстанский боксер был единственным кандидатом на выборах в Риме.

Спасти олимпийский бокс

Головкин четко обозначил свои цели в новой должности: «Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса, укрепить доверие и поддержать спортсменов, тренеров и федерации. Наша цель: добиться полного признания со стороны МОК и подтвердить присутствие бокса на Олимпийских играх — в Лос-Анджелесе-2028, Брисбене-2032 и в последующие годы», — заявил легендарный спортсмен после избрания.

При этом Головкин намерен совмещать новую должность с работой президентом Олимпийского комитета Казахстана, подчеркивая: «Я максимально-максимально попытаюсь остаться в НОК. Приложу все усилия. Есть определенные цели, знания. Все, что сделано в НОК, на какой уровень мы вывели НОК в коллаборации с МОК — мы сейчас партнеры», — добавил Головкин.

Геннадий Головкин.Головкин встретился с Бахом. О чем World Boxing договаривается с МОК?

Интересно, что новый президент World Boxing остается действующим боксером — формально казахстанец еще не завершил карьеру. И продолжает сохранять интригу относительно прощального боя: «Сейчас моя позиция такова: я не отказываюсь, я не объявляю о завершении карьеры. Посмотрим, время покажет. Прощальный бой? Он всегда на повестке. Ребята, будем держать кулаки за него!»

Головкин — один из самых титулованных боксеров в истории среднего веса. На его счету 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья на профессиональном ринге. Трехкратный чемпион мира по версиям WBA (с 2010 по 2023 год с перерывами), IBF (2019-2022) и WBC (2018-2020), он также завоевал серебро на Олимпиаде-2004 в Афинах и золото чемпионата мира 2005 года.

Умар Кремлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конкурент Умара Кремлева

Головкин возглавил не простую организацию. World Boxing была создана в апреле 2023 года после выхода ряда стран из Международной ассоциации бокса (IBA), которую с 2020-го возглавляет россиянин Умар Кремлев. Конфликт достиг пика в июне 2023-го, когда МОК окончательно лишил IBA статуса признания. Причиной стало нежелание ассоциации следовать рекомендациям комитета относительно допуска россиян и белорусов — в отличие от других спортивных организаций, в IBA разрешены флаг и гимн России.

Некоторое время в мировом боксе царило двоевластие: не имея единой головной структуры, спорт рисковал потерять статус олимпийского. Однако уже в феврале 2025 года World Boxing выполнила основное требование МОК (не без помощи самого комитета), доведя число своих членов до 78 национальных федераций, и в марте получила право провести олимпийский турнир по боксу в 2028 году.

Пока вопросы по статусу остаются — это отметил Головкин: «Надо понять юридическую сторону, в какой позиции находится World Boxing, в какой стадии вообще все находится. Я как спортсмен могу сказать одно: я за спортсменов и буду делать все, чтобы спортсменам было лучше».

Бокс на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже.Бокс хотят изгнать из олимпийской программы. Во всем виноваты китайцы?

Кремлев еще в июле жестко высказывался о набирающих силу конкурентах: «Зачем мошенников сравнивать с уважаемой ассоциацией? Зачем с ними что-то делать? Зачем бороться? Для этого есть полиция в каждой стране. Для этого есть службы, которые должны разбираться. Мы не боремся ни с кем. Ни с МОК, ни с кем. Не критикуем никого. Мы создаем свои условия. У нас свой путь. Главные турниры у боксеров — это чемпионаты мира», — говорил глава IBA в интервью «Матч ТВ».

Так или иначе, World Boxing пока все же набирает силу. Как отреагируют в IBA на избрание Головкина и чем ответят — узнаем совсем скоро.

Геннадий Головкин
Умар Кремлев
МОК
  • No Name 4

    Кремлеву и в России не место, и в боксе тоже!

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

