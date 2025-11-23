Положение Умара Кремлева все тяжелее.

Геннадий Головкин избран новым президентом международной организации World Boxing. 43-летний казахстанский боксер был единственным кандидатом на выборах в Риме.

Спасти олимпийский бокс

Головкин четко обозначил свои цели в новой должности: «Моя миссия — сохранить олимпийское будущее бокса, укрепить доверие и поддержать спортсменов, тренеров и федерации. Наша цель: добиться полного признания со стороны МОК и подтвердить присутствие бокса на Олимпийских играх — в Лос-Анджелесе-2028, Брисбене-2032 и в последующие годы», — заявил легендарный спортсмен после избрания.

При этом Головкин намерен совмещать новую должность с работой президентом Олимпийского комитета Казахстана, подчеркивая: «Я максимально-максимально попытаюсь остаться в НОК. Приложу все усилия. Есть определенные цели, знания. Все, что сделано в НОК, на какой уровень мы вывели НОК в коллаборации с МОК — мы сейчас партнеры», — добавил Головкин.

Интересно, что новый президент World Boxing остается действующим боксером — формально казахстанец еще не завершил карьеру. И продолжает сохранять интригу относительно прощального боя: «Сейчас моя позиция такова: я не отказываюсь, я не объявляю о завершении карьеры. Посмотрим, время покажет. Прощальный бой? Он всегда на повестке. Ребята, будем держать кулаки за него!»

Головкин — один из самых титулованных боксеров в истории среднего веса. На его счету 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья на профессиональном ринге. Трехкратный чемпион мира по версиям WBA (с 2010 по 2023 год с перерывами), IBF (2019-2022) и WBC (2018-2020), он также завоевал серебро на Олимпиаде-2004 в Афинах и золото чемпионата мира 2005 года.

Конкурент Умара Кремлева

Головкин возглавил не простую организацию. World Boxing была создана в апреле 2023 года после выхода ряда стран из Международной ассоциации бокса (IBA), которую с 2020-го возглавляет россиянин Умар Кремлев. Конфликт достиг пика в июне 2023-го, когда МОК окончательно лишил IBA статуса признания. Причиной стало нежелание ассоциации следовать рекомендациям комитета относительно допуска россиян и белорусов — в отличие от других спортивных организаций, в IBA разрешены флаг и гимн России.

Некоторое время в мировом боксе царило двоевластие: не имея единой головной структуры, спорт рисковал потерять статус олимпийского. Однако уже в феврале 2025 года World Boxing выполнила основное требование МОК (не без помощи самого комитета), доведя число своих членов до 78 национальных федераций, и в марте получила право провести олимпийский турнир по боксу в 2028 году.

Пока вопросы по статусу остаются — это отметил Головкин: «Надо понять юридическую сторону, в какой позиции находится World Boxing, в какой стадии вообще все находится. Я как спортсмен могу сказать одно: я за спортсменов и буду делать все, чтобы спортсменам было лучше».

Кремлев еще в июле жестко высказывался о набирающих силу конкурентах: «Зачем мошенников сравнивать с уважаемой ассоциацией? Зачем с ними что-то делать? Зачем бороться? Для этого есть полиция в каждой стране. Для этого есть службы, которые должны разбираться. Мы не боремся ни с кем. Ни с МОК, ни с кем. Не критикуем никого. Мы создаем свои условия. У нас свой путь. Главные турниры у боксеров — это чемпионаты мира», — говорил глава IBA в интервью «Матч ТВ».

Так или иначе, World Boxing пока все же набирает силу. Как отреагируют в IBA на избрание Головкина и чем ответят — узнаем совсем скоро.