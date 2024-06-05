Интервью с одним из лучших российских боксеров первого тяжелого веса, который 7 июня проведет бой против Брэндона Глэнтона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

С 33-летним Егоровым, 2-м номером рейтинга WBA (12-1 в профессиональном боксе, 8 КО), мы встретились в его родном Обнинске — после тренировки.

«В Америке хорошо, когда у тебя есть бабки»

— Тебе предстоит бой против Брэндона Глэнтона. Чего нельзя делать в бою с таким соперником?

— Точно не надо застаиваться. Стоять, застаиваться, ждать, пережидать. И надо ломать работу его. Навязывать свой бокс всякими разными способами — грязными и не грязными, чистыми и не чистыми.

— Ты ездил на сборы в Америку. Как тебе американская школа бокса?

— Такие же люди. Две руки, две ноги, одна башка. Все пропускают, всем больно, все устают. То есть не сверхлюди. Я думаю, наша школа бокса намного лучше, чем американская.

— Чем лучше?

— Во-первых, история любительского бокса. У нас очень много олимпийских чемпионов. И в целом система профессионального спорта, именно бокса... Я имею в виду, как любительская, так и профессиональная система налажена. У нас люди учатся в институте не один год, а пять и больше лет, чтобы стать тренерами. Получают образование. А там можно просто полотенце перекинуть через плечо и стать тренером.

— А с кем из знаменитых боксеров удалось поработать в Америке?

— Из знаменитых? Да ни с кем, наверное. Много мексиканцев было. Исмаил Силлах приезжал. Тяжеловато ему было... Я боксировал с [Латифом] Кайоде в Америке. Он неплохой парень был. Тогда он хорошо себя чувствовал в ринге. Бой остановили после шестого раунда (поединок состоялся 20 июля 2018 года. — Прим. «СЭ»).

— Раньше ты допускал переезд в Америку. А сейчас?

— Сейчас? Нет. Там хорошо, когда есть бабки у тебя, а там бабки кончаются быстро, потому что там все очень дорого.

— Ты же еще с семьей туда ездил.

— Да, с семьей. Было такое, что семья даже чуть недоедала, чтобы мне больше было. Там были определенные суммы — в неделю выдавали на питание, на все такие дела, на бытовые, и под конец где-то даже не хватало.

— Плюс чуть ли не за каждый раунд спарринга в Америке нужно платить.

— Здесь тоже плачу. Все то же самое. Абсолютно. Это профессиональный бокс. Все стоит огромных денег. Подготовка — от 500 тысяч [рублей] до полутора миллионов. 2-3 спарринг-партнера, платим им гонорар, платим за питание, за проживание. Получается круглая сумма в конечном итоге. И у меня до этого боя много срывов было — два-три срыва. То есть я потратил деньги в никуда, грубо говоря.

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press

«Бетербиев в спаррингах — человек безжалостный»

— Ты входил в состав сборной России по боксу. Стоял ли ты там в паре с Бетербиевым?

— С Бетербиевым — да. Я готовил Егора Мехонцева — сначала к чемпионату мира, который, по-моему, был в Азербайджане, а потом к Олимпийским играм в Лондоне.

— По поводу Бетербиева все говорят, что стоять с ним сложно, потому что бьет очень уж сильно.

— Я тогда только попал в сборную — стал победителем первенства по молодежи и автоматически в обойму попал. И вот первые несколько лет мне было тяжело, потому что Артур — он человек безжалостный, так скажем. Ну в работе, именно в работе он человек такой — никогда не жалеет, не смотрит ни на что, если может добить — он добьет. Первое время я притирался, было сложно. Помню, тренер меня заставлял ездить в Чехов к Денису Лебедеву на спарринги. Денис внес свою лепту в мое становление как мужика в сборной. Спарринги с Егором Мехонцевым, с Артуром Бетербиевым тоже, естественно, дали большой опыт. Что и принесло результат хороший в мужиках.

— Бетербиев вкладывается в каждый удар?

— Нет, не в каждый удар, он очень хитрый, бьет очень непредсказуемо, может и жестко ударить, и легко. Но каждое его прикосновение — это ощутимое прикосновение. Природа одарила его сильным ударом.

— А с Биволом каково спарринговать?

— Несколько раз мы спарринговали. Трудно поймать его, трудно подобраться, непростой, по-своему непростой, очень чувствительный, ломает твои планы — прямо ломает, хорошо ломает.

— Как бы сложился бой Бетербиева и Бивола?

— 50 на 50, потому что разные стили, разный бокс. Кто навяжет свой бокс — покажет ринг. А так — это все пальцем в небо. Оба сильные, оба достойны победы.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика. Фото Reuters

«Усик — фартовый»

— Недавно ты сказал, что бой Усика и Фьюри — полная шляпа. Почему?

— Ну не понравился. Посмотрел три раунда и выключил. Скучновато.

— А там же драма была как раз в концовке.

— Ну не знаю. Кто-то сказал, что после пятого еще скучнее стало. Я не знаю, я не смотрел, даже хайлаты не смотрел. Только нокдаун видел — когда Фьюри отсчитали. Ну не понравился мне бой, что-то какая-то больше финансовая составляющая в этом поединке.

— А какие бои нравятся?

— Хорошие, качественные, где есть драма, где есть бокс, где есть мысль, где есть какие-то интересные вещи для меня как для спортсмена. Мне Кроуфорд нравится. Вообще крутой боксер. Он, наверное, лучший сейчас. Вася Ломаченко — шикарный боксер. Классный бокс показывает. Из старых, конечно, Холифилд, Хаглер. Вот я лучше сейчас посмотрю бои Хаглера или Холифилда. Мне они нравятся. И они как-то мотивируют больше. Такие воины были, заднюю не давали. Сейчас тоже есть ребята очень хорошие. Но в целом я последние несколько лет бокс редко смотрю. Мне проще включить какой-нибудь старый бой — и там я обязательно найду для себя что-то новое.

— Ты согласен с тем, что Усик — лучший боксер постсоветского пространства?

— А что, Вася Ломаченко хуже, что ли?

— Чисто по регалиям в профессиональном боксе. Все-таки...

— Слушай, он фартовый. Усик. Просто он фартовый человек. Получилось так, что фартит ему.

— Например?

— Ну фартит. Смотри, как ему фартит со многими моментами. И с Олимпиадами, и со всеми вещами. Он — хороший спортсмен. Не спорю, один из лучших, но выделять его как лучшего по регалиям... Ну по регалиям — да. Он абсолютный чемпион мира — это уже история. Молодец, здорово, но я бы не сказал... Олег Саитов плох, что ли? В чем он хуже? Ничем не хуже. Может, даже лучше.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Пугает бескультурье»

— Три года назад в интервью каналу BarOctagon ты, мягко сказать, негативно отозвался о боях ютубного формата, о так называемом поп-ММА. Сказал, что пройдет время и обо всем этом забудут. В итоге эта индустрия все еще на плаву и, более того, набирает обороты. Тебя это удивило?

— Народу нравится. Мне как не нравилось, так и не нравится. Там хайп, все эти скандалы, желтизна. Людям всегда нравилось такое. Правильно же? Поэтому они и смотрят на это. А спортивной составляющей там нет. Допинг у них никто не проверяет. Под чем они там выходят, я не знаю.

— Ты воспитываешь сына, который уже ходит в школу. Ему попадаются бои ютубного формата? Он не говорит: «Отец, что это такое?»

— Он мои бои смотрит на ютубе, какие-то свои детские вещи смотрит. Я строго контролирую, что он смотрит, его увлечения, потому что ребенка часто затаскивает куда не надо. Меня тоже таскало по разным сторонам, пока я боксом не занялся. К сожалению, то, что я вижу сейчас на улице, пугает. Моему ребенку надо будет жениться, дочери — замуж выйти. Кого они приведут? Вот это страшно.

— Нужно по методу Александра Шлеменко...

— Что там за метод? Расскажи, я не знаю.

— Он позвал сына и сказал: «Сын, а кто тебе будет жену-то искать?» Сын ответил: «Ты будешь искать».

— Наверное, это слишком радикально.

— А почему?

— Мы же люди свободные. У нас есть право выбора. Господь Бог дал право выбора. А там уже подкорректируем по ходу пьесы (улыбается).

— А что тебя пугает в современных подростках?

— Неуважение к старшим. Бескультурье. Что, в принципе, порождает все остальное. Когда ты идешь мимо молодежи, они матом ругаются... Мы в свое время не могли себе такого позволить, стеснялись. А сейчас вседозволенность. Как раз-таки, наверное, поп-ММА способствует этому. Потому что там такое творится, я порой такое слышу. Это ужас. Это пагубно влияет на молодежь. Это наше будущее, это наше будущее общество. Это то общество, в котором будут расти наши дети, внуки, правнуки. И пока тенденция не очень хорошая. Это пугает.

Фото из соцсетей Алексея Егорова

«В Узбекистане сейчас лучшая сборная в мире. Там на тренировках выживают, там нокауты в спаррингах»

— Запомнилась твоя фотография в тюбетейке. Где она была сделана?

— В Ташкенте.

— Ты же там тренировался с олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым.

— Да, с Джалоловым спарринговали. Тяжелый, огромный. Тяжелые у него удары, и тяжело с ним спарринговать. Он тяжелый, он высокий, он огромный. Я вообще, если честно, для крузервейта небольшой. Я всегда самый маленький. Не знаю, почему. А он еще под два метра ростом. Высокий, руки длинные, хрен подберешься. Он еще тогда на пике был, подходил к чемпионату мира. Очень сложно с ним было. Просто он еще бьет как конь копытом. Он очень большой, ну прям очень большой, очень огромный.

— Как думаешь, у него большое будущее в профессиональном боксе?

— Не знаю, если он будет себя беречь в плане нагрузки, потому что он тренируется же... Я вот был сейчас Ташкенте — на спарринги приезжал, своя программа была. Как они там тренируются, я вообще не понимаю... Лучшая сборная в мире по боксу у Узбекистана сейчас. Там просто выживает сильнейший. Наверное, там [у боксеров] пока еще слишком человеческий ресурс большой. Пока. Потому что там все выживают, там бедная страна довольно-таки — Узбекистан. Ну сейчас стало получше, конечно, экономически, но в целом там люди живут не очень хорошо. В Ташкенте круто, да. Но в деревнях... Например, Джалолов из деревни переехал в Ташкент. И вот все приезжают в этот интернат, где мы тренировались, там куча народу, куча детей, и все выживают. Там, представляешь, нокауты [в спаррингах]! Там два ринга и зал большой такой, ну советский, знаешь, постройка такая. Падают люди, спаррингуют, падают, нокауты. Я думаю, за счет конкуренции, за счет желания, за счет того, что все хотят хорошо жить, у Узбекистана такой результат хороший.

Но все-таки ресурс же человеческий ограниченный, правильно? У каждого свой, но он ограниченный. Надо ресурс сохранять. Если Джалолов сохранит ресурс, он молодой... Травма же может быть. Если в таком режиме постоянно быть, то порвется там, где слабо. И можно к 35 годам уже стать инвалидом. Это же нечеловеческие нагрузки, это же износ. Есть поговорка: физкультура лечит, спорт калечит. Поэтому мы, спортсмены, себя калечим. Это же не здоровье, это же вред здоровью. Мы фактически расходуем ресурс каждую тренировку, каждый спарринг.

Но Джалолов там суперзвезда, серьезно — как президент, его там все знают. Вальяжно там себя чувствует. Там он как Майкл Баффер, такой холеный. Он женился, по-моему, недавно. Это хорошо. Потому что чем раньше женишься, тем лучше. А то потом на спорт плохо влияет.

Фото из соцсетей Алексея Егорова

«Включили американский гимн вместо российского? А что мне думать об этом гимне?»

— Ты уже дрался за пояс WBA против Арсена Гуламиряна (Егоров уступил решением судей, бой прошел в ноябре 2022 года. — Прим «СЭ»). Перед боем звучал не гимн России, а гимн США.

— Что-то такое было.

— А как так вышло?

— Не знаю, я же не организатор. Это же Франция.

— Да, в Каннах это было.

— Надо им позвонить, спросить. Зачем они это сделали, я не знаю.

— То есть про это не говорили? Не интересовался?

— Да дали бой, и слава Богу. Ну а что мне? Я-то обычный спортсмен, я к этому столько лет шел, что мне? Ну включили и включили, и что?

— Что испытывал в этот момент?

— Ничего не испытывал, мне пофигу было. Что мне думать об этом гимне? Надо было убежать с ринга, что ли? Ну глупо же.

«Самая памятная околофутбольная драка? В ней парня зарезали...»

— В юности ты участвовал в околофутбольных движениях. Как ты там оказался?

— Пацаны со двора ездили на футбол, меня притянули.

— Выездов много было?

— Выездов? Нет, немного, может, парочка. Вот так в Москву каждый выходной практически ездили. Потом бокс. Потом как-то времени не стало, а потом уже и желания не было. Тот адреналин, который получал там, я стал получать в зале, на соревнованиях.

— А есть самая памятная околофутбольная драка?

— Парня зарезали.

— Скончался?

— Да.

— А то, что эта тема закрыта [околофутбол в России] - это скорее хорошо или нет?

— Ничего хорошего в этом нет. Я до сих пор знаю ребят, которые ездят на футбол, фанатеют, им нравится эта движуха. Хорошо это или плохо? Для кого-то — хорошо. А для меня, наверное, это было бы плохо. Потому что я бы тогда сейчас не сидел тут с тобой и не разговаривал, 100%. Может быть, меня даже не было бы в живых.

— А какой у тебя уличный рекорд?

— Рекорд? Да не, на самом деле не так много дрался.

— Больше полтинника, условно, или меньше?

— Да нет, какой полтинник? Нет, конечно (смеется). Какой полтинник? Не, меньше, конечно. Ну куда? Ну что там? Это надо что, каждый день драться, что ли, ходить и искать? Меня уже в живых бы не было, если бы я 50 боев провел на улице. Нет, конечно, нет. Несколько раз подрался, может быть.

— Непобежденный, я так понимаю?

— Когда на футбол ездили, было такое, что прилетало, там же взрослые все. С ноги как дадут бомбы. Я маленький, а там конь в электричку забежал, как дал с ноги мне... Вставать даже смысла не было (улыбается). Ну куда там, я маленький же был, ты че. А когда раз на раз, я до борьбы не доходил.

— Ты рассказывал, что приходилось с арматурой ходить.

— Всякое бывало, да.

— Арматура зачем, когда есть мощные кулаки?

— Нет, я тогда боксом не занимался. Тогда арматура была нужна, чтобы не подходили.

— То есть применять не приходилось?

— Нет, слава Богу. Да я, может, и не применил бы, просто было страшно, просто пыль в глаза хотел пустить. Ну дети мы были, мало серьезного было.

Фото из соцсетей Алексея Егорова

«Многих из тех, с кем я рос, уже нет в живых. Наркотики»

— Уличные ситуации как должны решаться? По понятиям или по закону?

— Какие понятия? Что такое понятия? Кто их придумал? Ну кто их придумал?

— Уличный кодекс...

— Лежачего не бьют. Поэтому внизу я никогда не был. Никогда не бил лежачего. Ну такие понятия, да. А так, конечно, надо все мирно, спокойно решать, потому что закон, потому что посадят, потому что статья, колония, поломанная судьба твоя и, не дай Бог, твоего оппонента. Надо, чтобы все были живы-здоровы и нормально общались, нужно все в рамках закона решать, тогда будет порядок. А какие понятия? Тогда зачем закон, если есть понятия? Какие понятия? Лежачего не бьют, добивать нельзя. Упал — значит проиграл. А когда ножи достают, дубинки или пистолеты, то это уже беспредел называется.

— Гопников-то и не осталось сейчас.

— Ну да, кстати говоря. У нас в «51-м» (в 51-м микрорайоне Обнинска. — Прим. «СЭ») такое было в 90-е и 00-е... Ходить было страшно. Ну к нам, по крайней мере, никто не заходил. Ну время такое было. Тяжелое время было. Союз развалился, все перешло в частные руки. Бизнес, поток наркотиков, алкоголя, проституции, гадости столько было, ребят столько от наркотиков померло, товарищей, старших товарищей. Кто-то до сих пор торчит, ходит по «51-му» у нас, глаза трет, кто-то сидит... Стесняются поздороваться первыми. Подходишь, здороваешься, общаешься, «как дела». Пацаны поддатые. Это одни из немногих, которые остались. Кого-то — уже даже больше половины — уже нет с нами.

Вот такое время было. Но, слава Богу, меня это не затянуло. Слава Богу, меня это обошло стороной. Спасибо боксу, спасибо тренеру, который меня из этого вытащил. Спасибо моей супруге, я с ней познакомился в 14 лет. Она меня направляла, говорила, что хорошо, что плохо. Оттаскивала, пыталась по-своему, конечно, по-женски. Но ей большое спасибо. Родителям большое спасибо за то, что воспитали правильно. Потому что многих из тех, с кем я рос, уже нет. Серьезно.