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Саламов проведет первую защиту титула IBF 16 октября в Грозном

Сергей Филин

Чемпион по версии Международной боксерской федерации (IBF) Умар Саламов проведет первую защиту титула IBF European Cruiserweight 16 октября.

Поединок состоится в Грозном. Соперником 32-летнего россиянина может стать его соотечественник Руслан Файфер. Рекорд 35-летнего боксера из Бурятии — 32 победы при четырех поражениях. Он является чемпион России в супертяжелом весе и обладателем титула WBC Baltic Silver.

17 августа Саламов победил казахстанца Али Балоева единогласным решением судей и стал обладателем вакантного титула IBF European Cruiserweight. На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы (24 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

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Умар Саламов
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