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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Лагуна умер на 84-м году жизни

Сергей Филин

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе панамец Исмаэль Лагуна ушел из жизни. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Причина смерти 83-летнего Лагуны не уточняется.

Лагуна завершил спортивную карьеру в 1971 году. Панамец одержал на профессиональном ринге 65 побед (37 нокаутом) при 9 поражениях. Еще один поединок он завершил вничью.

Лагуна стал абсолютным чемпионом мира в 1965 году после победы над пуэрториканцем Карлосом Ортисом. В 2001-м панамский спортсмен был введен в Международный зал боксерской славы.

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