Усик почти прикончил Фьюри или Цыган опять впарил нам подделку?

Только что в меру сенсационно Усик, отправив Фьюри в нокдаун, стал новым абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

Я пытаюсь вспомнить, когда Александр Усик в последний раз проиграл. В 2009 году, в полуфинале ЧМ Егору Мехонцеву. Следующий, кто был близок к тому, чтобы его победить — Артур Бетербиев. Там длинная история из многих боев, и в том числе нокдаун Усика после удара по корпусу (да, это его давно известное «слабое место»). Майрис Бриедис ближе всех был к тому, чтобы Усика побить в профессионалах. В первом тяжелом весе, в полуфинале Суперсерии, в 2018 году. И вот теперь Тайсон Фьюри.

Никакой ненависти, никакого недовольства. «Я все равно считаю, что я выиграл бой», — сказал Тайсон. Но с четырьмя поясами уходит Усик, потому что ты не можешь в поединке такого калибра оказываться в нокдауне, соскребать свой зад с канатов и говорить потом, что победил.

В целом, до 9 раунда казалось, что британец ведет все к победе. Он убирал руки за спину, уклонятся и кривлялся, делал финты не только руками и плечами, но и лицом. И даже бил и попадал. Усик тоже, но он делал одно и тоже. Усик не мог прочитать действия Фьюри. И Усику делали больно. Удары по корпусу, иногда встречные «легкие» попадания справа — с весом Фьюри они, конечно, ни разу не легкие.

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото Reuters

Тайсон пытался тяжело бить в корпус, это было ожидаемо и Усик к этому тоже был готов. Важным фактором оказалось то, что Фьюри не уважал удар Усика — и за это поплатился. Он не уважал удар Уайлдера, Нганну — он вставал из нокдаунов в тех боях, но тут ему пришлось вспомнить, что самый страшный удар — не тот, которым крушат кости, а тот, который ты не увидел. Усику понадобилось время, чтобы подстроиться, чтобы срисовать механику движений соперника, он к 8 раунду понял, что Тайсон отклоняясь чуть назад и в сторону в позиции у канатов не видит хук под определенным углом.

И тут Усик сменил ритм и взорвался. Перед боем, анализируя сильные и слабые стороны каждого, я пришел к выводу, что для победы каждый должен сделать чуть больше, чем в любом другом бою. И вдруг оказалось, что чемпион WBC и «линейный» чемпион мира Тайсон Фьюри забыл набор инструментов дома. А оппонент в нужный момент вытащил лом — и начали его им дубасить.

Есть мнение, что рефери немного помог Фьюри. Начал отсчитывать нокдаун в тот момент, когда можно было продолжать бой. Но формально — канаты удержали Тайсона от падения, а в таких случаях судья может трактовать это как нокдаун. Добить не удалось, британец восстановился, он всегда восстанавливался. Прогулял раунд или два, забрал финальный раунд, а затем будто посмеиваясь выслушивал вердикт судей. 115-112 Усик, 114-113 Фьюри и 114-113 Усик. Близкий бой, сложный для подсчета, но не счет меня смущает теперь.

А то, что еще до начала подготовки — боксеры подписали контракт, включающий в себя и реванш. Возможно, кто-то из них решил не выкладываться полностью. Тайсон Фьюри не так уж хорош, если сравнивать его с великими чемпионами прошлого, но его безобразное (очень часто) отношение к делу раз за разом заставляет сомневаться... а не впаривает ли этот Цыган нам подделку?! Я не про договорной характер боя, нет. Просто для победы нужно было бы выступить чуть меньше, чем на 125 процентов, а он едва ли выдал 100. Или потому, что разучился в последних боях включаться по полной, или из-за того, что в голове у него была мысль о реванше, который гарантирован — ну, будет еще один шанс. И большой вопрос, нужны ли реванши в таких боях, за абсолютный титул?

По-хорошему, нам положено радоваться. Впервые за 25 лет мы получили абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Льюис — Холифилд был 25 лет назад, тогда три пояса считались абсолютным титулом. Но сейчас уже забылся один момент — Леннокс Льюис уже в следующем поединке защищал на один пояс меньше — а за пояс WBA боксировали (трижды подряд!) Эвандер Холифилд с Джонни Руисом. И вот история повторяется.

Победитель поединка Фьюри — Усик освободит пояс IBF, чтобы за него могли драться 1 июня Филипп Хргович и Дэниэл Дюбуа. Так что — да, абсолютный чемпион формально будет оставаться таким 2 недели.

Александр Усик. Фото Reuters

Организатор ивента Тюрки Аль аш-Шейх недавно подтвердил, что Энтони Джошуа выйдет против победителя боя Хргович — Дюбуа 20 или 21 сентября на Уэмбли, а параллельно состоится повторный бой Фьюри и Усика, и победители — сойдутся в начале 2025.

Так что укрепите свой дух и соберитесь. Если вы думали, что избавились от Цыгана Фьюри или надеялись не увидеть никогда еще один бой Джошуа — Усик, вас ждет еще много разочарований.