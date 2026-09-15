Призовой фонд Кубка Президента IBA в Стамбуле составит 3 миллиона долларов

Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о запуске новой соревновательной платформы IBA Elite. Первым турниром проекта станет Кубок Президента IBA 2026 года в Стамбуле, общий призовой фонд которого составит 3 миллиона долларов.

Соревнования пройдут с 25 ноября по 5 декабря в спортивном комплексе Basaksehir Genсlik ve Spor Tesisleri. В программу войдут 14 мужских весовых категорий. К участию будут допущены как боксеры-любители, так и профессионалы.

Победитель в каждой весовой категории получит 80 тысяч долларов, серебряный призер — 40 тысяч, бронзовый — 22 тысячи. За пятое место предусмотрена выплата в размере 5 тысяч долларов. Кроме того, за каждую победу до стадии четвертьфинала спортсмены будут получать по 500 долларов.

Призовые будут распределяться между боксером, его тренером и национальной федерацией. Спортсмен получит 50 процентов от суммы, тренер и федерация — по 25 процентов.

В основе IBA Elite будет лежать мировой рейтинг организации. Очки, заработанные на турнирах новой серии, будут влиять на положение боксеров и квалификацию на будущие Кубки Президента и чемпионаты мира IBA. Также проект будет связан с профессиональным дивизионом IBA Pro.