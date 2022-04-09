«Полжизни перед глазами пронеслось...» Последняя уличная драка Олейника: вырубил здоровяка и испугался за него

Пошел выбрасывать мусор — наказал хулиганов.

В ночь на 10 апреля Алексей Олейник проведет 16-й бой в UFC — против Джареда Вандераа на турнире UFC 273. Олейник — рекордсмен по числу поединков в UFC среди российских бойцов. Cейчас он самый возрастной боец UFC (44 года), а свой первый поединок в ММА провел в 1996 году.

Олейник родом из Харькова, живет и тренируется во Флориде, периодически наведывается в Россию — у него квартира в Люберцах. У Алексея и его жены Татьяны пятеро детей. Так что заканчивать с ММА Олейник пока не собирается — нужны деньги. Алексей идет на серии из трех поражений, и неудача в бою с Вандераа может стоить ему контракта с UFC. Но возможный проигрыш и уход из главного ММА-промоушена вряд ли прекратят бойцовскую карьеру ветерана.

Олейника часто критикуют за медлительность, однако лишь три его боя в UFC дошли до решения, а если брать всю карьеру в ММА — всего-то 10 (из 76). Как бы банально это не звучало, но Алексея можно назвать спортсменом, с которого можно брать пример: попал в UFC в 37 лет, воспользовавшись внезапным шансом (победил Мирко Кро Копа, с которым должен был биться Александр Емельяненко), вошел в топ-10, после 40 пытался ворваться в титульную гонку... Плюс к этому он примерный семьянин, пропагандист здорового образа жизни. Хейтеров у Олейника немало (среди россиян основная претензия — вроде патриот, а живет в США), но уважения он достоин в любом случае.

Сам по себе Олейник человек спокойный и неконфликтный. Чтобы вывести его из себя, должно случиться что-то экстраординарное. И около 10 лет назад экстраординарное случилось — такое, что пришлось драться. В феврале 2020-го Алексей раскрыл подробности той истории в интервью «СЭ».

— Когда в последний раз дрались на улице?

— Давненько уже, к счастью. Лет 8-10 назад.

— Что заставило?

— Выносил мусор вечером, часов в 5-6, а два пьяных парня, здоровых кабана лет по 25, разгонялись по снегу и прыгали ногами в машину.

— В вашу или чью-то?

— В машину соседа. У него «Газель» стояла. Зеркало разбили. Я подошел, спросил: «Вы что делаете, придурки?» Моя машина стояла рядом — в 4-6 метрах. Они мне: «Да ты, да мы тебя сейчас порвем!» И полетели на меня. Я в тот день как раз снял гипс. Понимал, что не могу бить этой рукой. Это единственное, что меня немного напрягало. Все, с тех пор не применял кулаки.

— Левой работали?

— Да. Два-три удара, они оба упали, полежали и успокоились. Я очень испугался: один был больше меня на полголовы и тяжелее килограммов на 8-10, он приходил в себя 3-5 минут. Тот, что поменьше, был примерно моего роста, около 85 килограммов. Приводил друга в чувство. «Вася, вставай, вставай». А тот не шевелится. У меня полжизни перед глазами пронеслось. Вроде напали на меня, вроде я защищался, а тут человек лежит без сознания. Тетеньки проходят, говорят: «Ты зачем избил ребят? Ты плохой, сейчас милицию вызовем!» Я им: «Так они же на меня кинулись, вы не видели?» А они продолжали: «Что? Кинулись? Так вот же они лежат, ты же их избил».