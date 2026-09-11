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Юновидов взял реванш у Томпсона и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental

Алина Савинова

Российский боксер Георгий Юновидов в реванше победил Криса Томпсона из ЮАР.

Их поединок в тяжелом весе возглавил турнир «Кубок губернатора Вологодской области», который прошел при поддержке IBA. Юновидов нокаутировал соперника в седьмом раунде и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental.

«После первого боя с ним была проделана огромная работа над ошибками. Думаю, все увидели, насколько я поменялся. Будем развиваться и продолжать совершенствоваться. Нужно продолжать становиться лучше. Следите внимательно за моими выступлениями», — приводит пресс-служба турнира слова Юновидова.

В со-главном событии вечера россиянин Георгий Челохсаев не смог взять реванш у Фарахата Манилолы из Уганды, проиграв по итогам 8-раундового боя в первом полусреднем весе единогласным решением судей.

Почетными гостями турнира стали президент IBA Умар Кремлев и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Также мероприятие посетили двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, бывший первый номер рейтинга WBC в первом среднем весе Алексей Папин. В андеркарде шоу состоялся пятый турнир проекта Федерации бокса России «Битва за контракт».

«Я впервые в Вологде и вижу, как здесь любят этот вид спорта, — сказал Умар Кремлев. — Вообще, Вологде очень повезло с губернатором. Мы давно знаем, насколько он активен и как сильно предан спорту. Сейчас о Вологде слышно не только по всей России, но и во всем мире. Здесь проводятся лучшие события и турниры — и не только по боксу. Хочу поздравить жителей: сразу видно, что у вас по-настоящему спортивный регион, вы очень активно болеете. Чем сильнее вы будете поддерживать спортсменов, тем чаще они будут побеждать и приносить славу нашей матушке-России. Спасибо вам, и с праздником бокса».

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Крис Томпсон
Георгий Юновидов
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