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Боксер Конор Бенн был госпитализирован после поражения нокаутом от Райана Гарсии

Бенн был госпитализирован после поражения нокаутом от Гарсии

Руслан Минаев

Британский боксер Конор Бенн был госпитализирован после поражения от американца Райана Гарсии, сообщает The Sun.

В ночь на 13 сентября в Лас-Вегасе Бенн проиграл Гарсии техническим нокаутом во втором раунде. На кону поединка стоял титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

По информации источника, команда 29-летнего британца решила отправить его в больницу в качестве меры предосторожности. Причиной стала тяжелая весогонка Бенна перед поединком.

Для Гарсии эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при двух поражениях. Бенн потерпел второе поражение при 25 победах.

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