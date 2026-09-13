Бенн был госпитализирован после поражения нокаутом от Гарсии

Британский боксер Конор Бенн был госпитализирован после поражения от американца Райана Гарсии, сообщает The Sun.

В ночь на 13 сентября в Лас-Вегасе Бенн проиграл Гарсии техническим нокаутом во втором раунде. На кону поединка стоял титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.

По информации источника, команда 29-летнего британца решила отправить его в больницу в качестве меры предосторожности. Причиной стала тяжелая весогонка Бенна перед поединком.

Для Гарсии эта победа стала 26-й в профессиональной карьере при двух поражениях. Бенн потерпел второе поражение при 25 победах.