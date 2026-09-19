Боец UFC Аллен подрезал Бетербиева на дороге в Монреале: «Ты испортил мне настроение и я знаю, где тебя найти»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев в шутливой форме ответил бойцу UFC Арнольду Аллену, который подрезал его на дороге в Монреале.

«Уверен, что сегодня подрезал Артура Бетербиева на дороге, он выглядел не в восторге. Справедливо», — написал Аллен в соцсети.

Бетербиев ответил британцу, отметив зал Tristar Gym, где тот тренируется: «Да, ты вчера немного испортил мне настроение. Но теперь, когда я знаю, где тебя найти, мне уже гораздо лучше».

После этого Аллен принес извинения: «Прошу прощения, чемпион, не та сторона дороги».

Оба спортсмена живут в Монреале. Аллен тренируется в Tristar Gym под руководством Фираса Захаби.