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Третий поединок между Бетербиевым и Биволом может пройти в Челябинске в 2027 году

Третий поединок между Бетербиевым и Биволом может пройти в Челябинске в 2027 году

Павел Лопатко

Третий поединок между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может состояться в апреле 2027 года в Челябинске, сообщил генеральный директор RCC Boxing Герман Титов.

Ранее обсуждалась дата поединка в декабре, но от этой идеи отказались, чтобы не лишать Бивола титула WBO.

«Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева — вполне возможная история для проведения в России. Как я уже говорил ранее, переговоры идут, но если бы мы провели трилогию в декабре, то пояс WBO Дмитрий утратил бы. Мы выбрали путь, который позволит сохранить титулы, это приоритет», — цитирует Титова ТАСС.

Титов отметил, что ранее было обсуждение по поводу проведения поединка в апреле 2027 года на турнире RCC Boxing. Мероприятие планируется в рамках открытия новой «РМК-Арены» в Челябинске.

До этого Бивол и Бетербиев уже встречались на ринге в Саудовской Аравии, где каждый одержал по одной победе. Дмитрию Биволу 35 лет, в его активе 25 побед (13 нокаутом) и 1 поражение. Артур Бетербиев, которому 41 год, имеет в послужном списке 22 боя: 21 победу (20 нокаутом) и 1 поражение.

12 декабря Бивол встретится с британцем Каллумом Смитом в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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