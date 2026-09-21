Российские боксеры Шумков и Ашалаев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские боксеры Всеволод Шумков и Чеэрав Ашалаев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Болгарии.

Выступающий в весовой категории до 60 килограммов Шумков в 1/8 турнира победил турка Мехметхана Чынара.

Ашалаев (весовая категория до 80 килограммов) справился с Габриэля Веочичем из Хорватии.

Российская спортсменка Алина Пешкарь, выступающая в весовой категории до 60 килограммов, не смогла победить Доньету Садику из Косово.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Софии (Болгария) и завершится 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с флагом и гимном.

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