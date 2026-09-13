Райан Гарсия защитил титул WBC в поединке с Конором Бенном
Американский боксер Райан Гарсия победил британца Конора Бенна в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой состоялся в Лас-Вегасе.
Поединок завершился во втором раунде. 28-летний Гарсия нокаутировал 29-летнего соперника. Теперь у него 27 побед и 2 поражения на профессиональном ринге. Это была дебютная защита титула от американца.
Бенн потерпел второе поражение при 23 победах.
Бокс Профессиональный бокс: Гарсия — Бенн
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