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Райан Гарсия — Конор Бенн: результат боксерского поединка 13 сентября 2026

Райан Гарсия защитил титул WBC в поединке с Конором Бенном

Павел Лопатко

Американский боксер Райан Гарсия победил британца Конора Бенна в поединке за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой состоялся в Лас-Вегасе.

Поединок завершился во втором раунде. 28-летний Гарсия нокаутировал 29-летнего соперника. Теперь у него 27 побед и 2 поражения на профессиональном ринге. Это была дебютная защита титула от американца.

Бенн потерпел второе поражение при 23 победах.

Бокс Профессиональный бокс: Гарсия — Бенн

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