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Россияне Олифиренко, Суров и Батлаев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Россияне Олифиренко, Суров и Батлаев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Сергей Ярошенко

Россияне Ксения Олифиренко, Давид Суров и Баир Батлаев вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии.

В весовой категории свыше 80 кг Олифиренко победила представительницу Молдавии Дарью Сазонову со счетом 5:0. Батлаев в категории до 50 кг с таким же счетом выиграл у грузина Сахила Алахвердови. Суров в весе свыше 90 кг одержал победу над поляком Оскаром Сафаряном — 4:1.

Расул Магомедов в категории до 65 кг уступил финну Исмаилу Умару со счетом 0:4 и завершил выступление на турнире.

Чемпионат Европы в Софии проходит под эгидой World Boxing и завершится 25 сентября. Сборная России выступает на турнире с национальным флагом и гимном.

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