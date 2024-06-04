«Я был в шоке». На чемпионате мира по борьбе в США перепутали гимны России

Вспоминаем неприятный инцидент, который произошел в 2015 году.

Чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходил с 7 по 12 сентября 2015 года в США, запомнился российской делегации надолго. На турнире произошел неприятный момент — во время награждения нашего спортсмена прозвучал старый гимн России.

«Патриотическая песня» вместо гимна РФ

Новосибирский борец греко-римского стиля Роман Власов, выступающий в весовой категории до 75 кг, завоевал золотую медаль ЧМ-2015. Спортсмен в финале победил датчанина Марка Мадсена (6:0). Однако во время церемонии награждения вместо современного гимна РФ прозвучала музыка Михаила Глинки. Эта «Патриотическая песня» использовалась в нашей стране в период с 1990 по 2000 год. На затем Госдума и Совет Федерации приняли закон, по которому в качестве государственного гимна использовались музыка Александра Александрова и слова Сергея Михалкова.

Власов сделал замечание организаторам, после чего они исправили допущенную ошибку и все-таки включили правильный вариант музыки. За неприятный инцидент в отношении российского спортсмена были принесены извинения. Об этом рассказал тогда первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

«Имел место эпизод с включением старого российского гимна. Пришлось вмешаться в ситуацию, прекратили проигрыш этого гимна, в срочном порядке разыскали российский гимн и настояли на том, чтобы организаторы проиграли полностью наш гимн. Все это время Роман Власов стоял на пьедестале, наши болельщики его поддерживали. Мы получили официальные извинения от организаторов и считаем инцидент исчерпанным», — рассказал Брюсов «Р Спорт».

Также функционер отметил, что это было не провокацией со стороны США, а всего лишь организационным недочетом. Власов же, стоя на пьедестале, был недоволен грубой ошибкой.

«Я был в шоке! Конечно, это непорядок. Я не знаю, что за гимн заиграл, и сначала даже не придал значения. Но спустя некоторое время понял, что это не наш гимн. И когда этот чужой гимн закончился и пошла суета, я сказал, что не сойду с пьедестала, пока не заиграет российский гимн! Ради этой минуты на пьедестале мы и пашем круглый год, а они берут и вставляют на церемонии награждения не наш гимн. Это непорядок же? Это некрасиво. Я вам гарантирую, я бы не ушел с пьедестала до тех пор, пока не заиграл бы наш любимый российский гимн! Стоял бы там, пока не упал!» — говорил боец «Советскому спорту».

Михаил Мамиашвили. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не пустили президента и ставили сильных соперников

Данный турнир был богат на скандалы. Например, президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили отказали в визе в США. После чего российским борцам сразу же на старте выпали сильные соперники, в числе которых были чемпионы мира и олимпийские чемпионы. Тогда негодовал Гоги Когуашвили, который занимает пост главного тренера национальной команды по греко-римской борьбе.

«Сегодня спорт сильно политизирован. Я не знаю, как проходит жеребьевка, что там за компьютер. Но, наверное, случайно завтра Махов будет бороться в первом круге с двукратным олимпийским чемпионом с Кубы. Наверное, случайно Власов в первом круге боролся с действующим чемпионом мира и получил в свою подгруппу еще двух чемпионов мира. Наверное, случайно Суркову попались на старте два чемпиона мира. Случайно и Магомедову попал олимпийский чемпион в первой схватке...» — цитировал Когуашвили официальный сайт федерации.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда еще путали гимн РФ?

Это не первый случай в спорте, когда вместо современного гимна России включали «Патриотическую песню». Похожий инцидент произошел на женском молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой. После окончания встречи Россия — Чехия в групповом этапе, в котором наши соотечественницы выиграли со счетом 3:1, прозвучал старый гимн. Правда, национальную команду это не смутило, девушки спели гимн а капелла.

В аналогичную ситуацию попала Маргарита Мамун на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир проходил в немецком Штутгарте. Российская спортсменка стала лучшей в упражнениях с обручем. Когда она уже стояла на пьедестале, организаторы дважды включали не тот гимн. Все случаи имели место в 2015 году.