В России будет эксклюзивно показан документальный сериал «Империя UFC»

8 июня выйдет первая серия, а премьеры следующих — еженедельно.

Эксклюзивно на «Кинопоиске» состоится премьера документального сериала «Империя UFC» (Fight Inc: Inside the UFC). Истории жизни и карьеры главных звезд ММА, работа президента UFC Дэйны Уайта и его команды по менеджменту турниров — сериал показывает «изнанку» мира боев и создания культового телевизионного продукта.

Пресс-конференция UFC.

Сериал развивает сюжетные линии бывших и действующих чемпионов UFC. Хабиб Нурмагомедов закончил карьеру четыре года назад, но продолжает оказывать влияние на промоушен. Джон Джонс, которого называют величайшим бойцом ММА в истории, известен своим талантом внутри октагона и непредсказуемым поведением вне его. Боунс возвращается после трехлетнего перерыва, ему предстоит новый вызов — подняться в новый вес, где его ждет восходящая звезда из Франции — Сирил Ган. Однако Джонс делает в октагоне именно то, что от него ждет публика: побеждает всего за две минуты. Одна из самых известных женщин-бойцов Аманда Нуньес травмируется еще до начала боя. Помимо этого, сериал расскажет истории героев молодой аудитории — эпатажных Шона О'Мэлли (чемпиона UFC в легчайшем весе) и Исраэля Адесаньи (бывшего чемпиона, #3 рейтинга среднего веса UFC).

В первом эпизоде зрители увидят, как работает президент UFC Дана Уайт и руководство UFC, которые ежедневно обсуждают матчмейкинг и справляются с непредвиденными обстоятельствами.

UFC.

Сериал был снят к 30-летию UFC, над его созданием промоушен работал совместно со стриминговой платформой Roku. Исполнительными продюсерами со стороны UFC выступили Дана Уайт, Крейг Борсари, Крис Картцмарк, Майк Пасикко и Такер Грин, а также Шон Бойл — со стороны Roku Originals.

Премьера документального сериала состоится 8 июня, он будет доступен в подписке «Яндекс Плюс». Сериал перевел и озвучил Владимир Антоненко, голос UFC Евразия и автор YouTube-канала «Голос Антоненко». Также зрителям будут доступны оригинальная английская аудиодорожка и русские субтитры. Всего выйдет три серии, хронометраж одного эпизода — 48 минут.