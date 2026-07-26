Тим Цзю: «Дальше хотел бы драться за пояс»

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю поделился эмоциями после победы над американцем Эрролом Спенсом единогласным решением судей.

Бой состоялся на «Афтерпей Арене» в австралийском Сиднее 26 июля и продлился 12 раундов.

«Спасибо миру. Чувствую себя очень сильным в этом весе. Спасибо моей команде. Идем отмечать. Долго настраивался на бой с такой легендой. Понял, почему Спенс один из величайших. У меня два легендарных наставника, пытаюсь копировать обоих. Дальше я бы хотел драться за пояс, может, подраться с Ларой. Наследие Цзю продолжает жить», — сказал Цзю в ринге после победы

31-летний Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. На его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.

36-летний Спенс -экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. У него 28 побед (22 нокаутом) и 2 поражения.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Спенс