Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей: трансляция боя

Десятый раунд

Уходит бой от Спенса — это очевидно. Первый чемпионский раунд остался за Цзю. Австралиец не сбавлял темпа и доносил удары один за одним.

Все-таки три года простоя берут свое. Спенс будто потерял мощь. Но и работа Цзю видна, очень хорошо готов Тим.