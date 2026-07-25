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26 июля, 08:15
Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей: трансляция боя
Главный поединок вечера на турнире в Сиднее.
Эррол Спенс объявил о завершении карьеры
«Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают», — сказал Спенс после поединка с Тимом Цзю.
Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей
После 12 раундов судьи насчитали 117:111, 118:110, 117:111.
Цзю одержал третью победу подряд. Его рекорд теперь — 28-3.
Спенс вернулся спустя 3,5 года и потерпел поражение. Его рекорд 28-2.
Двенадцатый раунд
Вот и закончился поединок. Все раунды отбоксировали бойцы. Нас ждет судейское решение.
Последний раунд прошел под диктовку Цзю, в середине трехминутки австралиец снова плотно попал прямым на отходе — Спенс едва удержался на ногах.
На последних секундах раунда американец даже не пытался оказывать давление.
Одиннадцатый раунд
Близка победа Цзю. Контролирует бой Тим. Спенс это понимает, но изменить ситуацию на ринге не в состоянии.
Хороший тайминг показал Цзю в этом раунде, правый прямой работает на автомате. На последней минуте Спенс попал чуть ли не первый силовой удар за последние 3-4 раунда.
Десятый раунд
Уходит бой от Спенса — это очевидно. Первый чемпионский раунд остался за Цзю. Австралиец не сбавлял темпа и доносил удары один за одним.
Все-таки три года простоя берут свое. Спенс будто потерял мощь. Но и работа Цзю видна, очень хорошо готов Тим.
Девятый раунд
Спенс местами заметно проваливается, и Цзю его тут же настигает. Не всегда доходят удары у Тима, но преимущество на ринге очевидное у него.
Во второй половине раунда Спенс откровенно начал избегать разменов, перемещаясь в пустую часть ринга.
Восьмой раунд
Судья уже второй раз предупредил Спенса за удар ниже пояса. До снятия очков пока не дошло.
Как дисциплинированно работает Цзю — правую руку почти никогда не убирает от подбородка. Спенс стреляет в блок. Американец стал клинчевать, причем инициатива исходит только от него. Цзю старается сразу рвать эти зацепы.
Седьмой раунд
Цзю постепенно начал забирать этот бой. Два очень хороших правых боковых пробил Тим, голова Спенса стремительно ушла назад.
Стал чаще уходить от размена Эррол, нечем ему отвечать на давление от Цзю.
Мама Тима Цзю, Наталья, сидит в первых рядах. Но закрыла уши и не смотрит за происходящим. О ситуации на ринге ей рассказывают рядом сидящие зрители.
Шестой раунд
Кажется, это первый раунд, который Цзю забрал в одностороннем порядке. Очень много попадал Тим — и прямой, и на отходе из клинча, слева и справа. Много пропустил Спенс, но на ногах стоит хорошо.
Пятый раунд
Цзю выровнял положение дел в ринге. Нарастил давление на Спенса. А самое главное — стал чаще ставить блок, что касается ударов в корпус.
Под левым глазом у Тима открылась пока незначительная сечка.
Статистика по ударам в голову — 46:41 в пользу Цзю, по корпусу — 71:13 в пользу Спенса.
Четвертый раунд
Яркий раунд выдали бойцы. Снова из клинча работали оба. Спенс выдавал серии, Цзю стрелял одиночными в голову.
Новая весовая категория пока дается непросто Эрролу. На ногах он хорош, но удары тяжело принимает.
Третий раунд
Цзю отвечает на каждую атаку Спенса. Не всегда точно, но никогда не остаются безответными выпади Эррола.
Много работают из клинча оба боксера. Равный раунд получился. Спенс на прошлых ошибках уже выходит из клинча с поднятыми руками.
Второй раунд
Спенс решил сразу реабилитироваться за пропущенный удар и начал давить на Цзю. Тим выдержал темп, предложенный соперником, хоть и пропустил пару плотный ударов справа.
По этажам работает Спенс, удары в корпус даже лучше получались у него в этом раунде.
Как и обещал, Цзю всегда держит правую руку у подбородка.
Первый раунд
Центр ринга занял Цзю с первых минут раунда. Спенс отстреливался джебом, но уже через минуту стал неплохо попадать левым боковым.
На последней минуте раунда Тим на отходе попал правым хуком и потряс Спенса. Закачало американца.
Эррол Спенс сегодня в кожаном костюме с повязкой на голове.
Реда победил Флеминга единогласным решением судей
Все 10 раундов провели на ринге боксеры. Довольно односторонний бой получился. Реда доминировал над оппонентом, хоть Флеминг и выдавал яркие отрезки.
Девятая победа для Реда в девяти поединках.
Реда более чем вдвое перебивает Флеминга. Статистика по ударам — 161 против 61 в пользу более молодого боксера.
Начался бой Флеминга и Реды
Разница между ними 15 лет. Флемингу — 38 лет, Реде — 23 года
Следующими на ринг выйдут Пол Флеминг (Австралия) и Ахмад Реда (Австралия). Бой пройдет в легком весе.
После этого состоится главный бой вечера — Спенс-Цзю.
Турнир в Сиднее в самом разгаре. Уже четыре поединка состоялись.
Тина Рахими победила Сашу Драйден единогласным решением судей (40:36, 40:36, 39:37)
Брэндон Грач победил Ике Плуто единогласным решением судей (49:45, 49:45, 48:46)
Пауло Аукусо нокаутировал Луиса Техеду в 10-м раунде
Каллум Питерс победил Ивана Актиса техническим нокаутом в 7-м раунде
Спенс: «Цзю не ровня своему отцу. Он пытается выйти из тени папочки»
Эрролс Спенс уколол Тима Цзю перед боем в Австралии.
«Не ровня своему отцу. Просто пытается выйти из тени папочки. Никаких проходняков. Никаких легких путей. Отправлюсь прямиком на его территорию. Бросаюсь сразу же в пламя. Потому что именно в таких боях я выгляжу круче всего. 25 июля — это не о камбэке, а о заявлении», — сказал Спенс на пресс-конференции.
Спенс объяснил, почему зрители не увидели реванш с Кроуфордом
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе состоялся летом 2023-го и завершился сокрушительной досрочно победой Теренса Кроуфорда.
«Когда бы мог пройти реванш? Через год? Я не был бы готов через год. Поэтому о каком реванше может идти речь, если я не готов», — цитирует Спенса BoxingNewsOnline.
Джервонта Дэвис: «Эррол, привези победу домой»
Чемпион мира в легком весе Джервонта Дэвис обратился к Эрролу Спенсу перед боем с Тимом Цзю в Австралии.
«Эррол, привези победу домой», — написал американец в соцсети.
Тедди Атлас провел аналогию между возвращениями Эррола Спенса и Мухаммеда Али
«Когда Мухаммед Али вернулся после трех с половиной лет перерыва, у него было два разминочных боя, и он не смог победить Джо Фрейзера в первом поединке, потому что качества, на которые он больше всего полагался — скорость, рефлексы, чувство времени — были подорваны за три с половиной года перерыва», — сказал Атлас на своем YouTube-канале. — Двух боев после возвращения было недостаточно, чтобы победить элитного бойца. Я не говорю, что Цзю — это Джо Фрейзер, но Спенс возвращается после трех лет в другую весовую категорию».
Экс-чемпион мира Маркес: «Думаю, Спенс победит Цзю решением судей»
Экс-чемпион мира в первом среднем весе Рауль Маркес считает, что Эррол Спенс не будет рисковать в бою с Тимом Цзю.
«На всякий случай, думаю, Спенс поступит достаточно умно, чтобы не рисковать. Помните, он не дрался три года. Думаю, Спенс одержит победу единогласным решением судей», — сказал Маркес ESPN.
Кроуфорд: «Хочется увидеть старого доброго Спенса»
Бывший абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд прокомментировал бой Эррола Спенса и Тима Цзю.
«Я думаю, что Эррол [победит]. Он выйдет и попытается показать то, чего мы давно не видели. Хочется, чтобы вернулся старый добрый Эррол, работающий джебом и сбивающий соперника с толку. Я думаю, именно это мы и увидим. Я не думаю, что завтра мы увидим безрассудного Эррола», — сказал Кроуфорд в интервью Fight Hub TV. — Стили Цзю и Спенса идеально подходят друг другу. Но мне все-таки кажется, что Тим не очень хорошо работает с левшами. Эрролу не придется искать Тима, и Цзю не придется искать Спенса. Так что это будет захватывающий бой».
Спенс: «Хочу увидеть лучшую версию Тима Цзю»
Эррол Спенс заявил, что готовится увидеть в ринге лучшую версию Тима Цзю.
«Я хочу увидеть лучшую версию Тима Цзю. Он усердно тренировался и очень сосредоточен. Он должен быть полностью готовым. Он говорит, что будет давить на меня. Это в его стиле. Я буду одной из лучших версий. Я сосредоточен и усердно тренируюсь. Я не думаю, что [Цзю] будет безрассудным», — цитирует Спенса BoxingScene.
Цзю: «Я проведу бой, о котором люди будут говорить много лет»
Тим Цзю пообещал, что проведет бой, который мы запомним надолго.
«Я приеду, чтобы провести бой, о котором люди будут говорить в течение многих лет. Я чувствую, что это идеальное время для идеальной истории. У меня были неудачи в карьере, но я всегда был в состоянии оправиться и продолжать. Это стремление к достижению чего-то сложного. Я думаю, что это самое большое испытание в моей жизни с тех пор, как я был маленьким ребенком», — цитирует Цзю BoxingScene.
Тедди Атлас: «Спенс боец более высокого уровня, чем Цзю»
Известный тренер и эксперт Тедди Атлас не оставил шансов Тиму Цзю в бою с Эрролом Спенсом.
«Спенс [до перерыва] был гораздо более талантливым и опытным бойцом, и его уровень оппозиции был намного выше, чем у Цзю. Я знаю, что его разгромил талант поколения Кроуфорд, но Спенс был бойцом более высокого уровня [чем Цзю]», — цитирует Атласа BoxingNews24.
Тренер Гарсия: «Цзю — фаворит. Спенс возвращается после тяжелого нокаута и аварии»
Известный американский тренер Роберт Гарсия поделился мнением о бое Тима Цзю и Эррола Спенса.
«На бумаге это очень конкурентный бой. Хороший бой, оба бойца известны. Оба пережили трудные моменты в своей карьере, но Цзю дрался больше. Даже несмотря на несколько поражений, он активный боец. Я думаю, что с учетом возвращения Спенса после очень, очень тяжелого нокаута от Кроуфорда и автомобильной аварии, я отдаю предпочтение Цзю. Он просто активен и, возможно, немного здоровее», — цитирует Гарсию ESPN.
Цзю: «Чувствую себя лучше чем когда-либо — и физически, и морально»
Тим Цзю заявил о полной готовности перед боем с Эрролом Спенсом.
«Я чувствую себя в какой-то степени более молодым, будто немного освежился. Буду честен с вами, я чувствую себя лучше, чем когда-либо, и физически, и морально. Спенсу стоит ожидать от меня лучшей версии себя. Я ощущаю, что нашел себя. Знаю свое тело, знаю, из чего я сделан. Знаю, что нужно сделать, чтобы выйти на пик формы. Думаю, с годами ты понимаешь, в чем ты хорош, а в чем плох, учишься на своих ошибках, и сейчас я в лучшей форме, чем когда-либо», — приводит слова Цзю портал Bad Left Hook.
Костя Цзю: «Бой Тима и Эррола Спенса будет продаваемым»
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поединке между его сыном Тимом и Эрролом Спенсом.
«Спенс — хороший боксер, у него звучное имя. Мне кажется, это будет продаваемый бой», — сказал Цзю «СЭ».
Рой Джонс-младший считает, что Спенс победит Цзю
Рой Джонс-младший объяснил, почему считает Эррола Спенса фаворитом в бою с Тимом Цзю.
«Это сложный выбор, но я ставлю на Эррола. Надеюсь, Эррол сможет выдержать ранний натиск Цзю, который, вероятно, проявится в начале боя. Если Эррол продержится дольше 4-5 раундов, то определенно победит, поскольку, на мой взгляд, Эррол сильнее любого соперника на поздних этапах боя. Если вы дадите ему выжить до шестого раунда, то у вас возникнут проблемы, поскольку именно тогда Спенс начнет показывать себя во всей красе», — приводит слова Джонса-младшего портал boxingnews24.
Никита Цзю: «Шансы Тима и Эррола где-то 50 на 50»
Австралийский боксер Никита Цзю поделился прогнозом на бой брата Тима против Эррола Спенса.
«Это отличный бой. Оба находятся на том этапе карьеры, когда ближайший поединок является самым важным. Трудный бой для обоих. Считаю, шансы на победу — 50 на 50. Многое стоит на кону. Оба отдадут все силы», — сказал Никита Цзю в интервью YouTube-каналу Jai MacAllister.
Спенс: «Бой с Цзю будет односторонним избиением»
Эррол Спенс уверен в своей победе над Тимом Цзю, заявив, что изобьет оппонента.
«Это будет одностороннее избиение. Он покажет всего себя в ринге, а я устрою шоу, после чего все скажут: «Черт подери, Эррол Спенс вернулся», — приводит слова Спенса FOX Sports.
Цзю: «Спенс думает, что я для него разминка. Я шокирую его»
Тим Цзю настроен удивить Эррола Спенса в его возращении в профи бокс.
«Я очень мотивирован, и мне кажется, что он меня недооценивает. Эррол думает: «Да этот парень — просто разминка. Я его уделаю, он никогда не дрался с бойцами моего уровня». Это вполне справедливо, именно так он и думает. Но когда я выйду на ринг, хочу его шокировать, чтобы он подумал: «Это не какой-то мелкий Дэнни Гарсия, с которым я сражался, это настоящий боец полусреднего веса, который может бить и задавать темп». Мне хотелось бы, чтобы он это почувствовал», — приводит слова Цзю портал Bad Left Hook.
Шакур Стивенсон: «Я фанат Спенса. Надеюсь, Эррол выйдет в ринг и изобьет Цзю»
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон пожелал победы Эрролу Спенсу.
«Я думаю, что у Эррола все получится. Я желаю этому парню всего наилучшего. Надеюсь, Эррол выйдет на ринг и изобьет Тима Цзю. Я фанат Эррола Спенса. Я был в хороших отношениях с Эрролом Спенсом еще до того, как провел поединок с Кроуфордом, давным-давно. Я хочу, чтобы Эррол Спенс добился успеха. Не думаю, что Тим Цзю сможет победить Эррола. Я знаю Эррола, он психологически силен, настоящий боец», — приводит слова Стивенсона журнал The Ring.
Бой Фултона и Уилсона отменен
Стивен Фултон не смог уложиться в лимит второго полулегкого веса. Вместо 130 фунтов (58,9 кг) он показал на весах 139,5 кг (63,2 кг). Команда Лиама Уилсона предложила новый вес — 133 фунта (60,3 кг). Но Фултон не смог сделать и его. В итоге бой отменили.
Цзю и Спенс показали одинаковый вес
Поединок пройдет в среднем весовой категории. Цзю и Спенс показали одинаковый вес — 72,1 кг.
В воскресенье, 26 июля, на турнире в Сиднее Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей.
Кард турнира в Сиднее
Эррол Спенс (США) — Тим Цзю (Австралия), средний вес
Стивен Фултон (США) — Лиам Уилсон (Австралия), второй полулегкий вес (ОТМЕНЕН)
Пауло Аокузо (Австралия) — Луис Антонио Техеда (Доминиканская Республика), полутяжелый вес (бой за вакантный пояс IBF Inter-Continental)
Каллум Питерс (Австралия) — Иван Рикардо Актис (Аргентина), средний вес
Пол Флеминг (Австралия) — Ахмад Реда (Австралия), легкий вес
Тина Рахими (Австралия) — Саша Райан Драйден (Австралия), второй полулегкий вес
Эррол Спенс-младший: последний бой
Свой последний бой Спенс-младший провел 29 июля 2023 года. На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе он проиграл одному из лучших боксеров современности Теренсу Кроуфорду. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе — три пояса Спенса и один пояс Кроуфорда. Бой завершился досрочно в девятом раунде. Кроуфорд отправлял Спенса в нокдаун трижды по ходу боя.
Тим Цзю: последний бой
В этом году Цзю провел один бой. 4 апреля в Вуллонгонге (Австралия) боксер победил малоизвестного албанца Дениса Нурью единогласным решение судей в 10-раундовом поединке. Стоит отметить, что рекорд Нурьи был 20-0.
Эррол Спенс-младший: краткая биография
Спенсу-младшему — 36 лет. За карьеру американец провел 29 поединков, одержал 28 побед (22 нокаута) и потерпел одно поражение.
Первый пояс — IBF в полусреднем весе — Спенс завоевал в мае 2017 года, нокаутировав Келла Брука в 11-м раунде. После трех защит, Спенс добавил в свою копилку пояс WBC, победив раздельным решением судей Шона Портера в сентябре 2019-го. Спустя три года американец стал обладателем третьего титула — WBA (Super) — нокаутировав Йордениса Угаса в 10-м раунде. В бою за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Спенс уступил легенде бокса Теренсу Кроуфорду в июле 2023-го.
Тим Цзю: краткая биография
Цзю — 31 год. Австралиец российского происхождения за карьеру провел 30 боев, одержал 27 побед (18 нокаутов) и потерпел три поражения.
Первый и пока единственный пояс WBO в первом среднем весе Цзю завоевал в марте 2023-го, нокаутировав Тони Харисона в девятом раунде. После двух успешных защит Цзю потерял титул в бою с Себастьяном Фундорой, уступив раздельным решением. В реванше австралиец вновь проиграл — теперь уже остановкой судьей в седьмом раунде. Между этими боями Цзю оспаривал титул IBF, но проиграл россиянину Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде.
Где смотреть трансляцию поединка Цзю — Спенс
Прямую трансляцию турнира в России проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также эфир будет доступен на стриминг-сервисе DAZN. Начало — в 02:00 мск.
Когда и где состоится бой Цзю — Спенс
Австралиец Тим Цзю и американец Эррол Спенс-младший встретятся в главном поединке боксерского вечера в Сиднее утром в воскресенье, 26 июля. Бой пройдет на арене «Sydney SuperDome». Начало поединка около 06:00 мск.
В ночь с субботы, 25 июля на воскресенье, 26 июля, состоится поединок между бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе Тимом Цзю и экс-обладателем поясов IBF, WBC и WBA (Super) в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим.
Поединок пройдет на арене «Sydney SuperDome» в Сиднее (Австралия).
Для Спенса предстоящий бой станет возвращением в бокс. В июле 2023-го он уступил Теренсу Кроуфорду в поединке за званием абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. После этого Спенс попал в аварию на своем спорткаре и возвращается в спорт лишь спустя три года.
Для Цзю последние два года сложились также не лучшим образом. В 2024 и 2025 годах он трижды проиграл в чемпионских боях.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают поединок. Присоединяйтесь!