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Фьюри — Вах: смотреть бой в прямом эфире

Тайсон Фьюри и Мариуш Вах проведут бой 24 июля в Таиланде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Британец Тайсон Фьюри и поляк Мариуш Вах проведут бой в тяжелом весе в пятницу, 24 июля 2026 года. Поединок состоится на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд). Ожидается, что боксеры выйдут на ринг около 18.00 по московскому времени — в 22.00 по местному. Время начала может измениться из-за продолжительности предыдущих боев.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Вах

Официальная трансляция поединка не запланирована. Бой снимают для третьего сезона реалити-шоу Netflix «Дома с Фьюри», однако запись покажут позднее. Дата выхода нового сезона пока не объявлена.

Тайсон Фьюри&nbsp;&mdash; Мариуш Вах.Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: онлайн-трансляция боя

37-летний Фьюри одержал 35 побед, потерпел 2 поражения и 1 бой завершил вничью. На счету бывшего чемпиона мира 24 победы нокаутом. В апреле 2026 года британец вернулся после перерыва и победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

46-летний Вах выиграл 39 боев при 13 поражениях, 20 побед одержав досрочно. Поляк потерпел 7 поражений в 10 последних поединках. На взвешивании Вах показал 291,4 фунта — около 132,2 кг, а Фьюри — 265 фунтов, или примерно 120,2 кг.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Результат боя Фьюри — Вах и другие новости вечера можно отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса нашего сайта.

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Мариуш Вах
Тайсон Фьюри
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