Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю победил американца Эррола Спенса-младшего единогласным решением судей.

Бой состоялся на «Афтерпей Арене» в австралийском Сиднее 26 июля и продлился 12 раундов.

31-летний Цзю — бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе. Теперь на его счету 28 побед (18 нокаутом) и 3 поражения.

36-летний Спенс — экс-чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе. У него 28 побед (22 нокаутом) и 2 поражения.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Спенс