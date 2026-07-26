Эррол Спенс завершил карьеру после поражения от Тима Цзю

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американец Эррол Спенс объявил о завершении карьеры.

26 июля 36-летний боксер проиграл единогласным решением судей Тиму Цзю на турнире в Австралии. Бой состоялся на «Афтерпей Арене».

«Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают», — сказал Спенс после поединка.

На счету Спенса 28 побед (22 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Спенс