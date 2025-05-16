Костя Цзю: «Тим не хочет меня видеть? Это бред!»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю прокомментировал «СЭ» слухи о том, что его старший сын Тим Цзю просил отца не приезжать на поединок против Джозефа Спенсера.

— На поединке против Спенсера вы не присутствовали — вас об этом Тим попросил?

— Не то, что попросил, я просто не планировал ехать туда, — сказал Цзю «СЭ».

— Он просто говорил, что ему непривычно ваше присутствие.

— Я с ним разговаривал — полный бред, который пошел от какого-то корреспондента. Это не является действительностью.

Тим Цзю победил Спенсера техническим нокаутом в четвертом раунде. Следующий поединок он проведет 19 июля 2025 года против Себастьяна Фундоры. Бой станет реваншем — ранее Тим проигрывал Фундоре решением судей.

31 мая в Москве по адресу Петровка, 21 строение 1 состоится встреча Кости Цзю с болельщиками. Ведущим вечера будет известный комментатор Виктор Гусев. Начало встречи запланировано на 15.00.