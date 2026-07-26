Джошуа нокаутировал Пренгу во втором раунде поединка в Джидде

Британец Энтони Джошуа победил албанца Кристиана Пренгу в главном поединке боксерского вечера в Джидде (Саудовская Аравия).

Бой в тяжелом весе завершился во втором раунде — 36-летний Джошуа нокаутировал 35-летнего соперника. При этом в первом раунде британец дважды побывал в нокдауне.

Британец на профессиональном ринге одержал свою 30-ю победу при 4 поражениях. У албанского боксера 2 поражения при 20 победах.

Бокс Профессиональный бокс: Джошуа — Пренга