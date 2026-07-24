Тайсон Фьюри победил Мариуша Ваха техническим нокаутом

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил поляка Мариуша Ваха техническим нокаутом.

Бой, который состоялся на арене Max Muay Thai Stadium в Паттайе (Таиланд), завершился в седьмом раунде. Рефери вместе с врачом после короткого диалога приняли решение остановить поединок.

37-летний Фьюри одержал 36 побед, потерпел 2 поражения и 1 бой завершил вничью. На счету бывшего чемпиона мира 25 побед нокаутом. В апреле 2026 года британец вернулся после перерыва и победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

Результат боя Фьюри — Вах и другие новости вечера можно отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса нашего сайта.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Вах