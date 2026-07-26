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Джошуа — о бое с Фьюри: «Я вырву ему сердце»

Павел Лопатко

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри после победы над албанцем Кристианом Пренгой.

«Я вырву ему сердце. Я самый злой и самый жестокий чемпион из всех, что когда-либо существовали! Шутки в сторону, я уважаю все, что он сделал и чего достиг, но теперь мы здесь. Я надеюсь, что болельщиков ждет прекрасное зрелище. Я понял, что меня нельзя остановить. Меня не остановят, и мне не откажут. Мы здесь, и мы идем. Поверьте мне», — цитирует 36-летнего Джошуа Sky Sport.

Ожидается, что Джошуа и 37-летний Фьюри проведут поединок в ноябре 2026 года.

На счету Фьюри 35 побед при 2 поражениях и 1 ничьей. Он владел титулами WBA, WBO и IBO. У Джошуа 30 побед при 4 поражениях. Он владел поясами по версии IBF, WBA, IBO и WBO.

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Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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