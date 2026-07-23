Live
24 июля, 19:20
Тайсон Фьюри победил Мариуша Ваха: онлайн-трансляция боя
Главный поединок вечера в Паттайе.
В пятницу, 24 июля, в Таиланде состоялся бой между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и поляком Мариушем Вахом.
Уже завтра свой бой проведет Энтони Джошуа. В Саудовской Аравии его соперником станет Кристиан Пренга.
До конца года промоутеры хотят организовать бой Фьюри и Джошуа. Вероятно, последний в карьере Тайсона.
Фьюри победил Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде
Силы духа у Ваха не отнять. Мощные удары принял поляк. Два из них получились очень внушительными. У 46-летнего ветерана затряслись ноги.
После гонга Вах тяжело ушел в свой угол и рухнул на табурет. Рефери подошел вместе с врачом и после короткого диалога принял решение остановить бой.
Шестой раунд позади.
Вах заметно устал, все чаще полагаясь на клинчи. Фьюри наращивает темп. После серии ударов британец даже поцеловал поляка.
Вах, в свою очередь, старается вязать оппонента. Рефери стал чаще вмешиваться в бой, разнимая боксеров.
Пятый раунд завершился.
Вах неплохо попал справа, но Фьюри в ответ только усилил давление, прижав соперника к канатам. Британец провели в действии несколько апперкотов.
Клинчей стало больше в этом раунде. Эффективность ударом Фьюри только выросла. Вах пока держится.
Завершился четвертый раунд.
Фьюри выглядит расслабленным, продолжая полагаться на свой джеб. Хороший тайминг демонстрирует британец, опережая атаки Ваха.
Пару раз Фьюри проверил корпус соперника, но 130-килограммового Ваха этим не испугаешь. Контролирует бой Тайсон.
Третий раунд завершился.
Фьюри часто меняет стойки, диктуя темп в поединке. Вах режет углы и клинчует британца. Непросто поляку адаптироваться к частой смене стоек и перемещениям оппонента.
Завершился второй раунд.
Фьюри переключился на серии ударов, показывая хорошую скорость. Дошли до цели три джеба подряд. Вах нанес первый удар и мощно попал! Фьюри проглотил этот правый от поляка и продолжил легко перемещаться на ногах. Фьюри выбросил удар после гонга и тут же извинился.
Завершился первый раунд.
Фьюри в начале боя наносил очень много обманных ударов. Донес несколько точных джебов, но в основном двигался по рингу.
Во второй половине раунда у британца прошел левый боковой. Вах работал из правосторонней стойки и почти не отвечал ударами.
Фьюри и Вах уже в ринге
Бой начнется через пару минут. Тайсона встретили довольно шумно, как для небольшой арены в Паттайе, сообщает Sky Sports.
Первый поединок в Паттайе завершен
Араш Мадани снялся с боя против Арло Стивенса во втором раунде. Боксеры заявлялись на четыре трехминутки.
Если организаторы ничего не поменяли, то следующими выйдут Фьюри и Вах.
SunSport сообщает с места событий, что бой Фьюри и Ваха будет не первым, а вторым в очереди.
Турнир в Паттайе начнется совсем скоро.
Фьюри заявил, что этот год станет для него последним в карьере
Тайсон Фьюри не планирует проводить бои в 2027 году.
«Это мой последний год в боксе, поэтому я хочу оставаться активным. Не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет. Наблюдают ли фанаты за заключительной главой в карьере Цыганского короля? Да, это мой последний год», — цитирует Фьюри The Sun.
Фьюри: «Следующий бой хотел бы провести на острове Мэн»
Тайсон Фьюри хочет продолжить проводить бои в малоизвестных местах. На очереди — остров Мэн. Владение Великобритании с населением более 80 тысяч человек находится в Ирландском море.
«Я бы очень хотел провести следующий бой на острове Мэн. Но где будет бой пока не знаю», — цитирует Фьюри SunSport с места событий.
Журналист Sky Sports Дев Сахни вещает из Таиланда.
«Фьюри вышел на ринг и проверил, насколько упругий верхний канат. Похоже, ему все нравится. Он также проверяет состояние канваса, прыгая вверх и вниз, делая несколько обманных движений. Тайсон, кажется, доволен увиденным».
Ожидается, что бой Фьюри и Ваха начнется через час, то есть около 18.30 по Москве.
Что примечательно. Вечер бокса начнется именно с главного поединка.
Кабайел считает, что Фьюри нужно завершить карьеру
Агит Кабайел безуспешно пытался подраться сначала с Александром Усиком, а теперь видимо и с Тайсоном Фьюри.
«Я всегда тебя уважал. Но мне кажется, что сейчас тебе нужно уйти из бокса», — обратился Кабайел после анонса боя Фьюри и Ваха.
Фьюри: «Вах крепкий парень. Он в профи боксе уже более 20 лет»
Тайсон Фьюри заявил, что полностью готов к бою с Мариушем Вахом.
«Он крепкий парень. Он ветеран, и он в этом деле более 20 лет. Так что он опасный человек, большой тяжеловес, и все может случиться. Мне, очевидно, нужно быть начеку, быть в лучшей форме и делать то, что я умею. Я готов», — сказал Фьюри.
Промоутер Фьюри: «Тайсон не хочет простаивать»
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал планы боксера.
«Тайсон не хочет ждать [Энтони Джошуа]. В таком случае нас не будет в течение восьми месяцев, а мы этого не хотим. Фьюри не хочет простаивать», — сказал журналистам Уоррен.
Фьюри: «Если до конца года подерусь с Джошуа, отлично»
Тайсон Фьюри заявил, что в любом случае проведет еще один бой до конца 2026 года.
«Есть пять месяцев, чтобы организовать еще один бой до конца года. И если это будет ваш Энтони Джошуа, отлично. А если нет, то я буду драться с кем-то другим», — сказал Фьюри журналистам.
На кону боя Фьюри — Вах будет стоять «Гуманитарный пояс» WBC
Такое решение приняло руководство Всемирного боксерского совета (WBC).
«WBC ценит чрезвычайную гуманитарную службу и положительное влияние бокса за пределами ринга. Вдохновленный тайской концепцией Metta, означающей любящую доброту, сострадание, добрую волю и бескорыстную заботу о других, гуманитарный пояс WBC METTA отмечает людей, чьи действия значительно улучшили жизнь других и отражают неизменную приверженность организации социальной ответственности», — говорится на сайте WBC.
Фьюри и Вах передадут деньги от продажи билетов в местную благотворительную организацию
Все деньги от продажи билетов с боя Фьюри и Ваха будут направлены в центр Father Ray Foundation в Паттайе, где оказывают уход и дают образование более 850 детям с особенностями развития.
Арена Max Muay Thai вмещает 1500 зрителей
Поединок Тайсона Фьюри и Мариуша Ваха состоится на арене «Max Muay Thai» в Паттайе. Комплекс вмещает 1500 зрителей. Ранее здесь проводились бои исключительно по муай-тай.
Арена была открыла в 2014 году, спустя два года здесь произошел крупный пожар, который полностью уничтожил комплекс. Через несколько лет «Max Muay Thai» открылась вновь.
Вах: «Меня ждет самый сложный бой в карьере»
Мариуш Вах ожидает, что бой с Тайсоном Фьюри станет сложнейшим в его карьере.
«Я проиграл несколько боев, но я сделаю все возможное, чтобы предотвратить бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, — сказал Вах в интервью talkSPORT. — Я думаю, что это будет самый сложный бой в моей карьере. Я тренируюсь и готовлюсь к этому бою именно так. Я думаю, что Тайсон Фьюри не будет на 100 процентов готов к этому бою, потому что он думает о поединке с Джошуа. Я надеюсь, что он очень сосредоточен на съемках сериала Netflix, и это повлияет на его подготовку».
Фьюри: «Могу победить Ваха одной рукой»
Тайсон Фьюри уверен в своей победе над Мариушем Вахом.
«Я хочу, чтобы этот парень [Вах] хорошо себя проявил, показал все, на что способен. Я знаю, что могу победить этого парня. Я сделаю это одной рукой, и это не значит, что я плохо отношусь к Мариушу, но я в хорошей форме. Я мог бы победить всех этих тяжеловесов одной рукой. Но я в отличной форме. Я в прекрасном расположении духа, без травм, и я готов к бою», — сказал Фьюри журналистам.
Фьюри: «Атмосфера в Таиланде, как в фильмах про кикбоксинг»
Тайсон Фьюри заявил, что воодушевлен предстоящим боем в Таиланде.
«Боксировать в Таиланде — это захватывающе. Я первый, кто это сделал, — сказал Фьюри. — Боксировать на небольшом старом стадионе на 1 500 мест. Это, безусловно, впервые. Атмосфера будет похожа на ту, что в фильмах про кикбоксинг. За всю свою карьеру я ни разу не открывал турнир».
Фьюри оказался легче Ваха на взвешивании перед боем в Таиланде
Вес британского экс-чемпиона мира составил 120,2 кг. Поляк показал на весах 132,18 кг.
Мариуш Вах: краткая биография
Ваху — 46 лет. Поляк провел за карьеру 51 бой, одержал 39 побед и потерпел 13 поражений.
Звездный час Ваха наступил в ноябре 2012-го, когда он после серии из 27 побед подряд встретился с Владимиром Кличко. Бой за титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился поражением Ваха. Свое второе поражение поляк потерпел от россиянина Александра Поветкина, бой проходил в ноябре 2015-го в Казани и завершился техническим нокаутом в 12-м раунде.
Тайсон Фьюри: краткая биография
Фьюри — 37 лет. За карьеру британец провел 38 поединков, одержал 35 побед, потерпел два поражения и еще один бой завершился ничьей. Фьюри стал звездой в 2015 году, победив украинца Владимира Кличко и забрав пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. После этого Тайсон завершил карьеру и вернулся спустя почти три года.
Его серия без поражений длилась 16 лет, пока Фьюри не встретился с украинцем Александром Усиком, которому уступил в мае 2024-го, а затем и в реванше в декабре. После этого Фьюри вновь завершил карьеру и вернулся в профессиональный бокс в апреле 2026-го, победив россиянина Арсланбека Махмудова.
Где смотреть трансляцию поединка Фьюри — Вах
Фьюри заявил, что этот бой не будет транслировать в прямом эфире ни одна платформа. Вместо этого отснятый материал будет показан только в третьем сезоне его популярного реалити-шоу на Netflix «At Home with the Furys», дата выхода которого пока не объявлена.
Когда и где состоится бой Фьюри — Вах
Британец Тайсон Фьюри и поляк Мариуш Вах встретятся в главном поединке боксерского вечера в Паттайе в пятницу, 24 июля. Бой пройдет на арене Max Muay Thai. Начало турнира около 17:00 мск.
В пятницу, 24 июля, состоится поединок бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Соперником британца станет польский ветеран Мариуш Вах.
Поединок пройдет на арене Max Muay Thai в Паттайе (Таиланд).
В 2026 году Фьюри в третий раз вернулся в профессиональный бокс. 37-летний британец готовится к встрече с соотечественником Энтони Джошуа, чтобы навсегда закрыть конфликт. Бой с Вахом станет для него генеральной репетицией.
Ваху в этом году исполнится 47 лет. Когда-то поляк был перспективным боксером с рекордом 27-0. Сейчас на его счету 39 побед и 13 поражений.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают поединок. Присоединяйтесь!