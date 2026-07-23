Тайсон Фьюри победил Мариуша Ваха: онлайн-трансляция боя

Фьюри победил Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде

Силы духа у Ваха не отнять. Мощные удары принял поляк. Два из них получились очень внушительными. У 46-летнего ветерана затряслись ноги.

После гонга Вах тяжело ушел в свой угол и рухнул на табурет. Рефери подошел вместе с врачом и после короткого диалога принял решение остановить бой.