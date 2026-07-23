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24 июля, 19:20

Тайсон Фьюри победил Мариуша Ваха: онлайн-трансляция боя

Главный поединок вечера в Паттайе.

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24 июля, 19:20

В пятницу, 24 июля, в Таиланде состоялся бой между бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и поляком Мариушем Вахом.

Бокс Профессиональный бокс: Фьюри — Вах

24 июля, 19:17

Уже завтра свой бой проведет Энтони Джошуа. В Саудовской Аравии его соперником станет Кристиан Пренга.

До конца года промоутеры хотят организовать бой Фьюри и Джошуа. Вероятно, последний в карьере Тайсона.

24 июля, 19:14

Фьюри победил Ваха техническим нокаутом в седьмом раунде

Силы духа у Ваха не отнять. Мощные удары принял поляк. Два из них получились очень внушительными. У 46-летнего ветерана затряслись ноги.

После гонга Вах тяжело ушел в свой угол и рухнул на табурет. Рефери подошел вместе с врачом и после короткого диалога принял решение остановить бой.

24 июля, 19:08

Шестой раунд позади.

Вах заметно устал, все чаще полагаясь на клинчи. Фьюри наращивает темп. После серии ударов британец даже поцеловал поляка.

Вах, в свою очередь, старается вязать оппонента. Рефери стал чаще вмешиваться в бой, разнимая боксеров.

24 июля, 19:02

Пятый раунд завершился.

Вах неплохо попал справа, но Фьюри в ответ только усилил давление, прижав соперника к канатам. Британец провели в действии несколько апперкотов.

Клинчей стало больше в этом раунде. Эффективность ударом Фьюри только выросла. Вах пока держится.

24 июля, 18:58

Завершился четвертый раунд.

Фьюри выглядит расслабленным, продолжая полагаться на свой джеб. Хороший тайминг демонстрирует британец, опережая атаки Ваха.

Пару раз Фьюри проверил корпус соперника, но 130-килограммового Ваха этим не испугаешь. Контролирует бой Тайсон.

24 июля, 18:55

Третий раунд завершился.

Фьюри часто меняет стойки, диктуя темп в поединке. Вах режет углы и клинчует британца. Непросто поляку адаптироваться к частой смене стоек и перемещениям оппонента.

24 июля, 18:51

Завершился второй раунд.

Фьюри переключился на серии ударов, показывая хорошую скорость. Дошли до цели три джеба подряд. Вах нанес первый удар и мощно попал! Фьюри проглотил этот правый от поляка и продолжил легко перемещаться на ногах. Фьюри выбросил удар после гонга и тут же извинился.

24 июля, 18:46

Завершился первый раунд.

Фьюри в начале боя наносил очень много обманных ударов. Донес несколько точных джебов, но в основном двигался по рингу.

Во второй половине раунда у британца прошел левый боковой. Вах работал из правосторонней стойки и почти не отвечал ударами.

24 июля, 18:43

Бой Фьюри и Ваха начался

Боксеры дали по рукам. Первый раунд!

24 июля, 18:41

Фьюри и Вах уже в ринге

Бой начнется через пару минут. Тайсона встретили довольно шумно, как для небольшой арены в Паттайе, сообщает Sky Sports.

24 июля, 18:30

Выход Фьюри и Ваха на ринг ожидается в течение пяти минут.

24 июля, 18:27

Первый поединок в Паттайе завершен

Араш Мадани снялся с боя против Арло Стивенса во втором раунде. Боксеры заявлялись на четыре трехминутки.

Если организаторы ничего не поменяли, то следующими выйдут Фьюри и Вах.

24 июля, 18:17

SunSport сообщает с места событий, что бой Фьюри и Ваха будет не первым, а вторым в очереди.

Турнир в Паттайе начнется совсем скоро.

24 июля, 18:10

Фьюри заявил, что этот год станет для него последним в карьере

Тайсон Фьюри не планирует проводить бои в 2027 году.

«Это мой последний год в боксе, поэтому я хочу оставаться активным. Не хочу продолжать заниматься спортом до 65 лет. Наблюдают ли фанаты за заключительной главой в карьере Цыганского короля? Да, это мой последний год», — цитирует Фьюри The Sun.

24 июля, 17:51

Фьюри: «Следующий бой хотел бы провести на острове Мэн»

Тайсон Фьюри хочет продолжить проводить бои в малоизвестных местах. На очереди — остров Мэн. Владение Великобритании с населением более 80 тысяч человек находится в Ирландском море.

«Я бы очень хотел провести следующий бой на острове Мэн. Но где будет бой пока не знаю», — цитирует Фьюри SunSport с места событий.

24 июля, 17:37

Журналист Sky Sports Дев Сахни вещает из Таиланда.

«Фьюри вышел на ринг и проверил, насколько упругий верхний канат. Похоже, ему все нравится. Он также проверяет состояние канваса, прыгая вверх и вниз, делая несколько обманных движений. Тайсон, кажется, доволен увиденным».

24 июля, 17:30

Ожидается, что бой Фьюри и Ваха начнется через час, то есть около 18.30 по Москве.

Что примечательно. Вечер бокса начнется именно с главного поединка.

24 июля, 17:00

Кабайел считает, что Фьюри нужно завершить карьеру

Агит Кабайел безуспешно пытался подраться сначала с Александром Усиком, а теперь видимо и с Тайсоном Фьюри.

«Я всегда тебя уважал. Но мне кажется, что сейчас тебе нужно уйти из бокса», — обратился Кабайел после анонса боя Фьюри и Ваха.

24 июля, 16:30

Фьюри: «Вах крепкий парень. Он в профи боксе уже более 20 лет»

Тайсон Фьюри заявил, что полностью готов к бою с Мариушем Вахом.

«Он крепкий парень. Он ветеран, и он в этом деле более 20 лет. Так что он опасный человек, большой тяжеловес, и все может случиться. Мне, очевидно, нужно быть начеку, быть в лучшей форме и делать то, что я умею. Я готов», — сказал Фьюри.

24 июля, 15:24

Промоутер Фьюри: «Тайсон не хочет простаивать»

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал планы боксера.

«Тайсон не хочет ждать [Энтони Джошуа]. В таком случае нас не будет в течение восьми месяцев, а мы этого не хотим. Фьюри не хочет простаивать», — сказал журналистам Уоррен.

24 июля, 14:30

Фьюри: «Если до конца года подерусь с Джошуа, отлично»

Тайсон Фьюри заявил, что в любом случае проведет еще один бой до конца 2026 года.

«Есть пять месяцев, чтобы организовать еще один бой до конца года. И если это будет ваш Энтони Джошуа, отлично. А если нет, то я буду драться с кем-то другим», — сказал Фьюри журналистам.

24 июля, 13:18

На кону боя Фьюри — Вах будет стоять «Гуманитарный пояс» WBC

Такое решение приняло руководство Всемирного боксерского совета (WBC).

«WBC ценит чрезвычайную гуманитарную службу и положительное влияние бокса за пределами ринга. Вдохновленный тайской концепцией Metta, означающей любящую доброту, сострадание, добрую волю и бескорыстную заботу о других, гуманитарный пояс WBC METTA отмечает людей, чьи действия значительно улучшили жизнь других и отражают неизменную приверженность организации социальной ответственности», — говорится на сайте WBC.

24 июля, 12:29

Фьюри и Вах передадут деньги от продажи билетов в местную благотворительную организацию

Все деньги от продажи билетов с боя Фьюри и Ваха будут направлены в центр Father Ray Foundation в Паттайе, где оказывают уход и дают образование более 850 детям с особенностями развития.

24 июля, 11:44

Арена Max Muay Thai вмещает 1500 зрителей

Поединок Тайсона Фьюри и Мариуша Ваха состоится на арене «Max Muay Thai» в Паттайе. Комплекс вмещает 1500 зрителей. Ранее здесь проводились бои исключительно по муай-тай.

Арена была открыла в 2014 году, спустя два года здесь произошел крупный пожар, который полностью уничтожил комплекс. Через несколько лет «Max Muay Thai» открылась вновь.

24 июля, 10:21

Вах: «Меня ждет самый сложный бой в карьере»

Мариуш Вах ожидает, что бой с Тайсоном Фьюри станет сложнейшим в его карьере.

«Я проиграл несколько боев, но я сделаю все возможное, чтобы предотвратить бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, — сказал Вах в интервью talkSPORT. — Я думаю, что это будет самый сложный бой в моей карьере. Я тренируюсь и готовлюсь к этому бою именно так. Я думаю, что Тайсон Фьюри не будет на 100 процентов готов к этому бою, потому что он думает о поединке с Джошуа. Я надеюсь, что он очень сосредоточен на съемках сериала Netflix, и это повлияет на его подготовку».

24 июля, 09:05

Фьюри: «Могу победить Ваха одной рукой»

Тайсон Фьюри уверен в своей победе над Мариушем Вахом.

«Я хочу, чтобы этот парень [Вах] хорошо себя проявил, показал все, на что способен. Я знаю, что могу победить этого парня. Я сделаю это одной рукой, и это не значит, что я плохо отношусь к Мариушу, но я в хорошей форме. Я мог бы победить всех этих тяжеловесов одной рукой. Но я в отличной форме. Я в прекрасном расположении духа, без травм, и я готов к бою», — сказал Фьюри журналистам.

23 июля, 23:29

Фьюри: «Атмосфера в Таиланде, как в фильмах про кикбоксинг»

Тайсон Фьюри заявил, что воодушевлен предстоящим боем в Таиланде.

«Боксировать в Таиланде — это захватывающе. Я первый, кто это сделал, — сказал Фьюри. — Боксировать на небольшом старом стадионе на 1 500 мест. Это, безусловно, впервые. Атмосфера будет похожа на ту, что в фильмах про кикбоксинг. За всю свою карьеру я ни разу не открывал турнир».

23 июля, 21:40

Фьюри оказался легче Ваха на взвешивании перед боем в Таиланде

Вес британского экс-чемпиона мира составил 120,2 кг. Поляк показал на весах 132,18 кг.

23 июля, 20:50

Мариуш Вах: краткая биография

Ваху — 46 лет. Поляк провел за карьеру 51 бой, одержал 39 побед и потерпел 13 поражений.

Звездный час Ваха наступил в ноябре 2012-го, когда он после серии из 27 побед подряд встретился с Владимиром Кличко. Бой за титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе продлился 12 раундов и завершился поражением Ваха. Свое второе поражение поляк потерпел от россиянина Александра Поветкина, бой проходил в ноябре 2015-го в Казани и завершился техническим нокаутом в 12-м раунде.

23 июля, 20:45

Тайсон Фьюри: краткая биография

Фьюри — 37 лет. За карьеру британец провел 38 поединков, одержал 35 побед, потерпел два поражения и еще один бой завершился ничьей. Фьюри стал звездой в 2015 году, победив украинца Владимира Кличко и забрав пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. После этого Тайсон завершил карьеру и вернулся спустя почти три года.

Его серия без поражений длилась 16 лет, пока Фьюри не встретился с украинцем Александром Усиком, которому уступил в мае 2024-го, а затем и в реванше в декабре. После этого Фьюри вновь завершил карьеру и вернулся в профессиональный бокс в апреле 2026-го, победив россиянина Арсланбека Махмудова.

23 июля, 20:40

Где смотреть трансляцию поединка Фьюри — Вах

Фьюри заявил, что этот бой не будет транслировать в прямом эфире ни одна платформа. Вместо этого отснятый материал будет показан только в третьем сезоне его популярного реалити-шоу на Netflix «At Home with the Furys», дата выхода которого пока не объявлена.

23 июля, 20:35

Когда и где состоится бой Фьюри — Вах

Британец Тайсон Фьюри и поляк Мариуш Вах встретятся в главном поединке боксерского вечера в Паттайе в пятницу, 24 июля. Бой пройдет на арене Max Muay Thai. Начало турнира около 17:00 мск.

23 июля, 20:30

В пятницу, 24 июля, состоится поединок бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Тайсона Фьюри. Соперником британца станет польский ветеран Мариуш Вах.

Поединок пройдет на арене Max Muay Thai в Паттайе (Таиланд).

В 2026 году Фьюри в третий раз вернулся в профессиональный бокс. 37-летний британец готовится к встрече с соотечественником Энтони Джошуа, чтобы навсегда закрыть конфликт. Бой с Вахом станет для него генеральной репетицией.

Ваху в этом году исполнится 47 лет. Когда-то поляк был перспективным боксером с рекордом 27-0. Сейчас на его счету 39 побед и 13 поражений.

«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают поединок. Присоединяйтесь!

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