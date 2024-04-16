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Сегодня, 16:25

Тренер Бивола: «Дима боксировал с теми, кто по габаритам выглядели мощнее, чем Бетербиев»

Давид Хачатрян
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в интервью «СЭ» отметил, что его подопечный дрался с боксерами, которые выглядели физически мощнее чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Ну, понимаете, меня это [сила Бетербиева] как-то, честно говоря, не очень беспокоит. Потому что у Димы были оппоненты, которые очень физически мощные. Тот же мексиканский боксер [Хильберто] Рамирес, потом Дима боксировал с американским представителем, которого называли все дровосеком или лесорубом. Действительно, очень физически мощный боксер.

Один из боев, когда Дима завоевал временный пояс чемпиона, это [Феликс] Валера. Я когда смотрел его бои перед их встречей, он мне не показался таким очень мощным. А когда я увидел его вблизи, когда мы вместе тренировались в зале, на ОФП, на беговой дорожке, такое впечатление было, что он на пять весовых категориях больше. Настолько была визуальная разница в их габаритах, в их мощи физической, атлетической. Нужно было провести чистый бой с Валерой. Я считаю, что получился один из лучших боев Димы. Он продемонстрировал свое умение, качества. Все эти люди, и Валера, и Рамирес, и масса других, и [Джо] Смит-младший, по габаритам мощнее выглядели, чем Артур», — сказал Машьянов «СЭ».

Поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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