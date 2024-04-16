Тренер Бивола: «Когда Дима ко мне пришел, он был непластичным, будто доска к спине привязана»

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в интервью «СЭ» вспомнил, как отец боксера пришел к нему и попросил тренировать его сына.

«Почему я начал с ним [Биволом] работать? Просто он оказался без тренера, — отметил Машьянов. — Его тренер переехал на другое место жительства. И папа Димин с детских лет везде сопровождает Диму, везде с ним. И он, зная меня, зная, с кем я работаю, зная результат моей работы, пришел ко мне и сказал: «Геннадий Иванович, таким образом». Я на тот момент был старшим тренером Санкт-Петербурга. Но тем не менее у меня были личные ученики, например, Сережа Кузьмин, еще ряд учеников, которые были членами сборной Санкт-Петербурга и боксировали на России везде.

Я, естественно, следил за ростом наших юношей, за развитием нашей молодежи питерской. Дима был в составе молодежной сборной Санкт-Петербурга. И я отслеживал его успехи на молодежном ринге, как он двигался, как он совершенствовался. Тогда, когда мы ездили на сборы сборной России, Дима присутствовал на сборах. Для роста как спортсмена. Хотя он и был молодой. И вот мне приходилось с ним постоянно работать. Просто его тренер, Исаев Николай, он не сторонник был ездить на сборы. Когда ко мне папа Димы пришел, сказал: «Геннадий Юрьевич, Дима остался без тренера и мы хотим у вас тренироваться», меня это немного озадачило. У Димы был очень неплохой молодежный результат, он был победителем страны среди молодежи, призером мира на тот момент по молодежи.

Та работа, которую показывал Дима, то техническое мастерство, которым он обладал, меня не совсем устраивало. В моем представлении технические элементы Дима делал по-другому. Во-первых, он был очень прямой, не пластичный. Такое впечатление, что у него доска к спине привязана была. Не челнок был, а был подскок. Это два разных движения. Подскок — это когда человек прыгает снизу вверх и приземляется все время. Еще ряд таких моментов было: исполнение удара, стояние на ногах. И я сказал папе и Диме, что мне тяжело будет работать, переделывать я ничего не буду, я буду просто давать новый материал, а по освоению нового материала ты будешь забывать старое, то, чем ты владел до этого. Вот так и пошла работа. Сказал, остерегаясь, то, что если у тебя не будет результатов через год при работе со мной, общественность будет говорить, что вот пришел к такому тренеру... Такой перспективный, хороший боксер, а он, значит, испортил его. Груз ответственности был. Мы все это прошли. Дима стал и призером страны, и потом выиграл чемпионат страны два раза. В общем, все стало на свои места».

Бивол и Артур Бетербиев (20-0) подерутся 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).