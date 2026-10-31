Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: прямая трансляция боя

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведет бой с представляющим Францию Кристианом Мбилли за титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе. Поединок пройдет в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене «Kingdom Arena».

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

Ориентировочный выход Альвареса и Мбилли на ринг запланирован на 23.00 по московскому времени. Точное время зависит от продолжительности предыдущих боев.

Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли 31 октября 2026 года покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».

Альварес — бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. В его активе 63 победы, в том числе 39 нокаутами, при 3 поражениях и 2 ничьих. Последний поединок мексиканец провел в сентябре 2025 года, когда уступил Теренсу Кроуфорду решением судей.

Мбилли владеет титулом WBC и не проигрывал в профессиональной карьере. Французский боксер одержал 29 побед, из них 24 нокаутами, и один раз завершил встречу вничью. Его предыдущий поединок против Лестера Мартинеса состоялся в сентябре 2025 года.