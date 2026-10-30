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Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: дата и время боя, где смотреть трансляцию 31 октября 2026

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: дата, время боя и где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес и представляющий Францию Кристиан Мбилли проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поединок состоится в субботу, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время выхода Альвареса и Мбилли на ринг — после 23.00 по московскому времени.

Официальную международную трансляцию боксерского вечера проведет стриминговая платформа DAZN (доступ платный).

36-летний Сауль Альварес подходит к поединку с профессиональным рекордом 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи. На счету мексиканца 39 побед нокаутом. В предыдущем бою в сентябре 2025 года он уступил Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.

31-летний Кристиан Мбилли провел 30 профессиональных боев: 29 побед, одна ничья, 24 победы нокаутом. В сентябре 2025 года он завершил поединок с Лестером Мартинесом вничью, а позднее получил полноценный титул WBC после освобождения чемпионского пояса.

Для Мбилли встреча с Альваресом станет первой защитой титула чемпиона мира WBC.

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Сауль Альварес
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