Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: прогноз, ставки и коэффициенты на бой

Мексиканец Сауль Альварес и представитель Франции Кристиан Мбилли встретятся в бою за чемпионский титул WBC во втором среднем весе в субботу, 31 октября. Поединок состоится на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало — около 23.00 по московскому времени.

Прогноз на бой Альварес -Мбилли

Фаворитом предстоящего противостояния считается Альварес. Мексиканец имеет преимущество в опыте титульных боев, однако возвращается после поражения от Теренса Кроуфорда и продолжительного перерыва. Мбилли остается непобежденным профессионалом и обладает высоким процентом досрочных побед. Из 29 выигранных поединков 24 он завершил нокаутом.

Аналитики отдают предпочтение Альваресу, отмечая его техническое мастерство и возможность эффективно действовать вторым номером.

Коэффициенты букмекеров на бой Альварес — Мбилли

По линии предлагаются следующие коэффициенты: