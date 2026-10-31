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Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: прогноз, ставка и коэффициент на бой 31 октября 2026

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: прогноз, ставки и коэффициенты на бой

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сауль Альварес.
Фото Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес и представитель Франции Кристиан Мбилли встретятся в бою за чемпионский титул WBC во втором среднем весе в субботу, 31 октября. Поединок состоится на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало — около 23.00 по московскому времени.

Прогноз на бой Альварес -Мбилли

Фаворитом предстоящего противостояния считается Альварес. Мексиканец имеет преимущество в опыте титульных боев, однако возвращается после поражения от Теренса Кроуфорда и продолжительного перерыва. Мбилли остается непобежденным профессионалом и обладает высоким процентом досрочных побед. Из 29 выигранных поединков 24 он завершил нокаутом.

Аналитики отдают предпочтение Альваресу, отмечая его техническое мастерство и возможность эффективно действовать вторым номером.

Коэффициенты букмекеров на бой Альварес — Мбилли

По линии предлагаются следующие коэффициенты:

  • Победа Сауля Альвареса — 1.30.
  • Ничья — 22.00.
  • Победа Кристиана Мбилли — 3.75.
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Сауль Альварес
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