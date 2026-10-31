Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: прогноз, ставки и коэффициенты на бой
Мексиканец Сауль Альварес и представитель Франции Кристиан Мбилли встретятся в бою за чемпионский титул WBC во втором среднем весе в субботу, 31 октября. Поединок состоится на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало — около 23.00 по московскому времени.
Прогноз на бой Альварес -Мбилли
Фаворитом предстоящего противостояния считается Альварес. Мексиканец имеет преимущество в опыте титульных боев, однако возвращается после поражения от Теренса Кроуфорда и продолжительного перерыва. Мбилли остается непобежденным профессионалом и обладает высоким процентом досрочных побед. Из 29 выигранных поединков 24 он завершил нокаутом.
Аналитики отдают предпочтение Альваресу, отмечая его техническое мастерство и возможность эффективно действовать вторым номером.
Коэффициенты букмекеров на бой Альварес — Мбилли
По линии предлагаются следующие коэффициенты:
- Победа Сауля Альвареса — 1.30.
- Ничья — 22.00.
- Победа Кристиана Мбилли — 3.75.