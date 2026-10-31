Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: результат и итоги титульного боя

Сауль Альварес и Кристиан Мбилли проведут титульный поединок во втором среднем весе в субботу, 31 октября. Бой за пояс чемпиона мира WBC состоится на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ориентировочное время выхода боксеров на ринг — около 23.00 по московскому времени.

На этой странице появится результат боя.

Бокс Профессиональный бокс: М'Билли — Альварес

Прямую трансляцию боксерского вечера с главным боем Сауль Альварес — Кристиан Мбилли 31 октября 2026 года покажет международная стриминговая платформа DAZN (оплата российскими картами невозможна). Трансляцию боя в России можно найти в тематических сообществах во «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Следить за событиями боксерского вечера, результатами поединков и итогом встречи Альвареса и Мбилли можно на сайте «Спорт-Экспресс».

Перед боем Альварес имеет профессиональный рекорд 63 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Мексиканец возвращается после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, когда потерял чемпионские пояса во втором среднем весе.

Мбилли подходит к поединку с рекордом 29 побед, без поражений и с одной ничьей. В январе 2026 года боксер получил статус полноправного чемпиона мира по версии WBC после освобождения титула.