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Сегодня, 16:10

Тренер Бивола — о поединке против Бетербиева: «Перед боем с Альваресом были эмоции, сейчас все спокойно»

Давид Хачатрян
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (22-0), в интервью «СЭ» заявил, что перед боем с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2) было больше «нервотрепки», чем перед грядущим поединком с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Эмоции перед боем с Альваресом были обычные, как и в прошлых боях. Эмоции были тогда, когда не было ясности с проведением боя. Нам за неделю до боя не было ясно, состоится ли бой. Потому что-то одно заявление делалось, то другое. То арена сказала, что этот бой отменяется, отказывается проводить. То еще какие-то моменты.

Но в связи с этой обстановкой и отношением к российским боксерам была ситуация, когда началась эта психологическая дергань у нас, мы пришли к мнению, что нам по барабану, грубо говоря. Будет этот бой, не будет. Мы готовимся к этому бою, а дадут его провести, не дадут, мы должны быть готовы. И все. Мы пришли к мнению, что не тратим эмоции, нервы на это. И вот так мы подходили к бою. Сейчас в этом плане все очень спокойно. Саудиты отвечают за все, что обещают. Правда, организатором самого боксерского шоу является английская компания», — сказал Машьянов «СЭ».

Поединок между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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